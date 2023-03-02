10 лёгких и по-настоящему непродуваемых курток: технологии для спорта и жизни

Давид Кумаритов PRO-эксперт Спортмастер PRO Мы привыкли, что от ветра, дождя и снега нас защищают тёплый пуховик и ещё три слоя одежды под ним. Но всем, кто путешествует или тренируется на открытом воздухе, важно, чтобы экипировка была лёгкой и не стесняла движений, поэтому выбор падает на ветровку. Как найти подходящую именно под вашу активность и цель?

Что учесть при выборе?

Для чего вам нужна эта вещь? Ответ на этот вопрос определяет и выбор фасона, и перечень необходимых свойств.

Ветровка для бега и тренировок на открытом воздухе должна быть лёгкой и комфортной в условиях интенсивной нагрузки. Подойдёт короткая приталенная модель, которая создаёт обтекаемый силуэт. Она не будет натирать и сковывать движения. Огромный плюс — наличие вентиляционных сеток в области подмышек.

Куртка Northland, 8999 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Туристическая ветровка должна быть удлинённой, иметь улучшенную ветро- и влагозащиту (завышенный воротник, прилегающие манжеты, снего- и ветрозащитную юбку), ведь в путешествии погода может меняться очень неожиданно. Плюсами станут: карманы, утягивающиеся резинки, возможность регулировки рукавов и манжет, артикулированный крой локтей (это позволит куртке не задираться).

Повседневная ветровка имеет прямой полуприлегающий крой, среднюю длину, мягкие манжеты. Если выбрать модель в базовом цвете, то она будет сочетаться со всеми вещами в гардеробе.

Куртка Outventure, 4999 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Еще 20 лет назад варианты для всех трёх целей выглядели бы примерно одинаково. Хлопковые модели стояли в одном ряду с кожаными. Но сегодня одежда — это уже не только аксессуар, но и инструмент, который повышает комфорт и эффективность тренировок. Поэтому современные ветровки шьют из мембранной ткани, придают им анатомически правильную форму, используют специальные пропитки и подкладки, усиливающие влагоотвод и паропроницаемость ткани. За счёт чего всё это достигается?

Куртка Saxifraga RAY, 2722 руб. (со скидкой) / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

Из каких тканей шьют одежду для спорта и активного отдыха? Правда ли, что они во многом превосходят шерсть? Подробно читайте по ссылке.

Что такое мембрана?

Куртка Marmot, 17 700 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Мембрана — это ткань со специфической структурой, которую полноценно можно разглядеть только под микроскопом. Она похожа на пучок нейронных связей или корни деревьев, переплетённые настолько густо и плотно, что ветру буквально некуда задуть, а воде негде просочиться. И если без анатомически подогнанного кроя реально обойтись, а фурнитуру можно заменить, то с некачественной мембраной придется либо жить и мёрзнуть, либо платить дважды, покупая новую куртку.

Куртка Quiksilver Pop Over, 6719 руб. / КАНТ Фото: КАНТ

Качественная ветровка из мембраны лёгкая, но плотная. Ткань должна иметь влагозащитную пропитку, чтобы капли воды скатывались по ней, не проникая внутрь. Также мембрана должна обеспечивать эффективную терморегуляцию, ведь на холоде перегревать организм особенно неприятно и опасно для здоровья.

Куртка Mountain Hardwear Stretch Ozonic Jacket, 19 999 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Лучшие мембраны

Softshell — одна из самых популярных мембран, которая была создана как ответ многослойной экипировке, так называемой hard shell. По задумке использовать её должны были в не слишком холодных, но очень ветреных погодных условиях. Изначально представляла собой тонкий флис, заламинированный нейлоновым ветрозащитным слоем, но сегодня в этом сэндвиче появляются и дополнительные полимерные слои.

Куртка мембранная Salewa Agner PTX, 21 599 руб. / КАНТ Фото: КАНТ

Event membrane — гидрофобная мембрана с улучшенными влагозащитными свойствами на основе материала политетрафторэтилена. Одна из лучших для «мокрых» погодных условий. Часто ветровки из неё для повышенной защиты от промокания дополняют проклеенными швами и водонепроницаемыми молниями.

Куртка мембранная Outventure, 4999 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Gore Windstopper — одна из самых дышащих мембран, хороша для активного отдыха, туризма и зимнего спорта. У неё больше пор на квадратный сантиметр, чем у многих других, за счёт чего она имеет высокую паропроницаемость и теплосберегающие свойства. При этом обеспечивает эффективную терморегуляцию.

Куртка Millet TRILOGY V ICON DUAL GTX PRO JKT M, 57 999 руб. / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

Columbia Titanium — вполне оправдывает свое «титановое» название и пригодится зимой или в горах. Ветровки из такой мембраны часто дополнены синтетическим утеплителем, имеют не только внутреннюю, но и внешнюю ламинацию.

Женская softshell-куртка Millet LD TRILOGY CORDURA HOODIE, 7262 руб. / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

Это только некоторые из технологий. Существует ещё множество комбинаций полимеров, которые блокируют порывы ветра или не дают промокнуть при проливном дожде. И это тот случай, когда не стоит экономить, ведь технологичная одежда будет служить вам очень долго и в самых разных жизненных ситуациях.

О технологичной обуви, которая действительно не промокает, читайте ЗДЕСЬ.