5 причин, почему нельзя сушить кроссовки на батарее. Вот что с ними произойдёт

Дмитрий Саранцев эксперт Спортмастер-PRO, чемпион по лёгкой атлетике Уход за обувью — это не только регулярное мытьё и обработка специальными средствами, но и грамотная сушка. Особенно в наших широтах, когда снег, дождь и слякоть — явления далеко не редкие. Самым логичным кажется сушить обувь на батарее. Но делать этого нельзя. Почему?

В чём опасности?

1. Деформируется материал верха

Если речь идёт о резиновых сапогах, им резкий перепад температур не страшен. Однако в повседневной жизни мы всё же чаще пользуемся обувью из капризных материалов: кожи, замши, нубука, текстиля.

Сушка на батарее приводит к тому, что разные слои верха теряют влажность и нагреваются неравномерно. Из-за этого появляются нежелательные складки, трещины и т. д.

В ходе дальнейшей эксплуатации в повреждённые участки влага будет проникать сильнее, и спустя несколько выходов обувь совсем испортится. Особенно в этом смысле капризны изделия из кожи: достаточно один раз высушить ботинки неправильно — и процесс разрушения запущен.

Фото: istockphoto.com

2. Расходятся швы

Когда материал деформируется, он неравномерно натягивает нитки, составляющие шов. Из-за этого в самых уязвимых местах ботинки могут разойтись. Даже если при беглом осмотре дефект незаметен, при носке в повреждённые участки будет попадать влага, и процесс разрушения ускорится. Швы и без того являются слабым местом в большинстве популярных пар. Это касается не только бюджета, но и высокого ценового сегмента.

3. Портится клей

Подошва нередко крепится к ботинку исключительно с помощью клея — без дополнительных швов. Перепад температур и неравномерное прогревание на батарее нарушают структуру клеевого слоя. В результате спустя время подошва может попросту отвалиться.

Фото: istockphoto.com

4. Разрушается защитный слой

Этот пункт относится в основном к натуральным материалам вроде кожи или замши. Они изначально покрыты жировым слоем, который обеспечивает сохранность материала и защищает его от влаги. Под воздействием высоких температур этот слой разрушается, и материал начинает трескаться.

Всё это касается также различных пропиток, которыми на производстве обрабатывают обувь из текстиля и искусственных материалов. Слой нанесённого средства и так со временем становится тоньше, а сушка на батарее лишь ускоряет этот процесс.

Хотите найти пару, которая не будет промокать? Список технологичных вариантов под разные потребности и бюджет ищите ЗДЕСЬ.

Фото: istockphoto.com

5. Размножаются микроорганизмы

Тепло и влага — идеальная среда для размножения вредных микробов вроде бактерий и грибков. И когда промокшая обувь попадает на батарею, она буквально превращается в лабораторный инкубатор. Кроме того, что это может быть не слишком полезно для здоровья, такой исход чреват неприятным запахом и быстрым изнашиванием пары.

Как правильно сушить обувь?

Сперва нужно снизить необходимость в сушке как таковой. Для этого раз в пару месяцев за сутки до предполагаемого выхода на обувь нужно нанести специальные водоотталкивающие средства. Спреи-пропитки подойдут для обуви из ткани и нубука, а специальные кремы на основе воска — для кожаных и замшевых ботинок. Они защитят от намокания и едких реагентов.

Фото: istockphoto.com

Перед сушкой обувь необходимо очистить от налёта и грязи — в противном случае они не дадут материалу просохнуть равномерно и эффект будет сравним с сушкой на батарее. Для очистки можно использовать специальные шампуни и мягкие щётки. Кроме того, после каждой носки пару следует протирать влажными салфетками для ухода за обувью.

Для непосредственно сушки лучше всего использовать ультрафиолетовые сушилки с формодержателями. Они равномерно воздействуют на материал, не дают обуви деформироваться и убивают вредные микроорганизмы.

Если специальной сушилки под рукой нет, можно использовать и народные средства. Самый очевидный вариант — набить пару газетами или салфетками, которые впитают влагу. Чуть более продвинутое решение — пакетики с силикагелем. Материал быстрее впитывает влагу и подходит для многократного использования, а найти его можно в любой обувной коробке или купить в обувных магазинах.

И, наконец, самый простой вариант — оставить обувь стоять при комнатной температуре. Да, высыхание займёт некоторое время, но зато пара останется без повреждений, особенно если использовать формодержатели. Чтобы чуть ускорить процесс, обувь можно поставить на тёплый пол или коврик с подогревом. Температура у них ниже, чем у батареи, и материал сможет прогреться и высохнуть равномерно.

Присматриваете на весну лёгкую и непродуваемую куртку? Тогда вам пригодится наша подборка технологичных ветровок. Ищите её ЗДЕСЬ.