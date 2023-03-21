Всего 2 упражнения с эспандером помогут накачать ноги. Видеоинструкция от тренера

Этот комплекс будет полезен и новичкам, и опытным спортсменам.

Мы продолжаем серию тренировок с эспандером: сегодня вас ждут упражнения для проработки низа тела. Классические движения для прокачки ног – выпады и приседания. Их можно усложнить с помощью дополнительного сопротивления, создавая нагрузку на нужные вам мышцы. Если вы уже давно занимаетесь с весом собственного тела и хотите заставить мускулы работать больше, эспандер вам очень пригодится.

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Наш сегодняшний комплекс упражнений, который подготовил фитнес-тренер Дмитрий Разваров, будет направлен на прокачку передней и внутренней поверхности бёдер.

Количество подходов и повторений можете подобрать самостоятельно, главное – выполняйте всё в точности как показывает тренер. Не забудьте хорошо размяться перед тренировкой – это обезопасит вас от травм. Включайте видео — и поехали!

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