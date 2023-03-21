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Как накачать ноги эспандером: 2 самых эффективных упражнения

Всего 2 упражнения с эспандером помогут накачать ноги. Видеоинструкция от тренера
Виктор Обморнов Дмитрий Разваров
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Как накачать ноги эспандером? Видеоинструкция
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Этот комплекс будет полезен и новичкам, и опытным спортсменам.

Мы продолжаем серию тренировок с эспандером: сегодня вас ждут упражнения для проработки низа тела. Классические движения для прокачки ног – выпады и приседания. Их можно усложнить с помощью дополнительного сопротивления, создавая нагрузку на нужные вам мышцы. Если вы уже давно занимаетесь с весом собственного тела и хотите заставить мускулы работать больше, эспандер вам очень пригодится.

Тренировку с резиновой лентой для прокачки рук ищите в этом материале.

Наш сегодняшний комплекс упражнений, который подготовил фитнес-тренер Дмитрий Разваров, будет направлен на прокачку передней и внутренней поверхности бёдер.

Количество подходов и повторений можете подобрать самостоятельно, главное – выполняйте всё в точности как показывает тренер. Не забудьте хорошо размяться перед тренировкой – это обезопасит вас от травм. Включайте видео — и поехали!

Комплекс упражнений с эспандером для красивого пресса ищите по ссылке.
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