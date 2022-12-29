Топ-10 кроссовок 2022 года, где каждая пара — мечта коллекционера

Валентин Горшков сникерхед, совладелец faderation.market Я специализируюсь на коллекционных, редких и коллаборационных кроссовках. Чаще всего это городские модели, но порой особого внимания заслуживают и функциональные. Рассказываю, какие новинки 2022 года в перспективе могут стать предметом вожделения коллекционеров и почему.

Возможно, что-то из этого списка уже имеется в вашей коллекции. Если нет, то кое-что реально приобрести. Но есть и такие модели, на которые можно только любоваться, строя амбициозные планы. Чего-то нет в продаже, так как линейка лимитирована. Где-то поражают воображение цены. Разумеется, в первую очередь это касается коллабораций спортивных марок с люксовыми. Например, с Gucci или Louis Vuitton.

Какая из этих пар выглядит круче остальных?

Если ваша личная мечта (2022 года выпуска) не вошла в топ, пишите об этом в комментариях.

Рейтинг полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме. Если считаете, что какой-то вариант должен быть выше в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑». Чему-то не место наверху рейтинга? Нажимайте стрелочку вниз «↓». Поехали!

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Топ-10 самых интересных кроссовок 2022 года Фото: Puma 1 место Rick and Morty x Puma MB.01 Дата релиза: 18 февраля 2022 года Из интересных новинок марки Puma можно выделить модель, навеянную известным мультфильмом «Рик и Морти». Это вариация Puma Lamelo Ball. Довольно редкая пара. Оригинальности добавляет то, что она разноцветная. Один кроссовок красный, другой зелёный. Фото: Nike 2 место Union x Nike Dunk Low Дата релиза: 2 апреля 2022 года Совместная работа Nike с магазином Union LA. Два спортивных бренда в очередной раз приложили руку к созданию одной из самых запоминающихся пар 2022 года. Основой здесь стали Nike Dunk Low (низкие). Модель выпустили в трёх расцветках: ARGON, COURT PURPLE, PISTACHIO. Первая и вторая были доступны к онлайн-покупке, а третья (на фото) — исключительно для оффлайн-продаж. Фото: Nike 3 место Air Jordan 1 High '85 'Georgetown' Дата релиза: 2 апреля 2022 года Это одни из лучших «единичек» (Air Jordan 1) 2022 года. При создании данной вариации были использованы премиальные материалы. Но особенной эту пару делает кое-что ещё. Речь о маленьком тираже в рамках данной линейки на протяжении всего года. Фото: Nike 4 место Travis Scott x Nike Air Max 1 Дата релиза: 27 мая 2022 года Год у рэпера Трэвиса Скотта выдался плодотворным. И в музыке, и в области создания кроссовок. В 2022 году у него вышло много разных пар. Не будем брать в наш список привычные «единички» (Air Jordan 1), а обратимся к нестандартной работе – первой модели Трэвиса на базе Air Max 1. Фото: Nike 5 место Union x Air Jordan 2 Дата релиза: 15 апреля 2022 года Совместные работы Nike с магазином Union LA уже стали традицией. В 2022 году бренды также решили вспомнить и про «вторые номерные» (Air Jordan 2). В данной вариации был выбран очень необычный силуэт. Nike его давно не вспоминал. Фото: Nike 6 место Louis Vuitton x Nike Air Force 1 Low Совместная работа Nike с домом высокой моды Louis Vuitton. Слухи о коллекции ходили много лет, но показ случился лишь в 2021 году. В продажу пары поступали неравномерно. Некоторые были доступны для покупки только на аукционах, а их количество составляет всего 200 экземпляров. Огромные очереди, безумные цены на вторичном рынке ($ 150 000), шумиха в медиа — всё это выпало на 2022-й. Поэтому пару можно смело назвать новинкой уходящего года. Фото: New Balance 7 место Joe Freshgoods x New Balance 9060 Дата релиза: 18 мая 2022 года В 2022 году марка New Balance выпускала много интересных моделей и коллабораций, но данная совместная работа заслужила отдельного внимания. Это совместная работа с дизайнером Джо Фреш Гудсом. Он сотрудничал с брендами Converse, Era, Notre и т. д. Фото: Gucci 8 место Gucci x adidas Gazelle Дата релиза: 7 июня 2022 года Первая совместная работа двух модных гигантов не могла остаться незамеченной. В коллекции была представлена и одежда, и аксессуары, и обувь на основе adidas Gazelle. Нас, разумеется, интересует последний пункт. В топ попадает пара с классической монограммой Gucci. Фото: Yeezy 9 место Yeezy 350 V2 Dazzling Blue Дата релиза: 17 марта 2022 года Какой топ без всеми любимых Yeezy 350? В 2022 году нам больше всего запомнилась расцветка Dazzling Blue. Сочетание чёрного и синего выглядит эффектно и стильно. Это колористическое решение пользовалось особенным спросом среди моделей линейки yeezy в течение уходящего года. Фото: Nike 10 место Nike Kobe 6 Protro 'Mambacita Sweet 16' Дата релиза: 1 мая 2022 года Не стоит упускать из виду и лимитированные спортивные модели. Одна из очень крутых новинок 2022 года — Nike Kobe 6 Protro 'Mambacita Sweet 16'. Это как раз тот случай, когда спортивная модель может оказаться желанной и для коллекционеров, и для рядовых модников.

Если вы — поклонник исключительно функциональной экипировки, то по ссылке можете найти полезные лайфхаки по выбору кроссовок для зимнего бега.