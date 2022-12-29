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Топ-10 лучших кроссовок 2022 года, где каждая пара — мечта коллекционера

Топ-10 кроссовок 2022 года, где каждая пара — мечта коллекционера
Ольга Астафьева Валентин Горшков
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Топ-10 лучших кроссовок 2022 года
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За какую пару вам не жалко никаких денег? Голосуем!
<a href="https://www.championat.com/authors/6421/1.html">Валентин Горшков</a>
Валентин Горшков
сникерхед, совладелец faderation.market

Я специализируюсь на коллекционных, редких и коллаборационных кроссовках. Чаще всего это городские модели, но порой особого внимания заслуживают и функциональные. Рассказываю, какие новинки 2022 года в перспективе могут стать предметом вожделения коллекционеров и почему.

Возможно, что-то из этого списка уже имеется в вашей коллекции. Если нет, то кое-что реально приобрести. Но есть и такие модели, на которые можно только любоваться, строя амбициозные планы. Чего-то нет в продаже, так как линейка лимитирована. Где-то поражают воображение цены. Разумеется, в первую очередь это касается коллабораций спортивных марок с люксовыми. Например, с Gucci или Louis Vuitton.

Какая из этих пар выглядит круче остальных?

Если ваша личная мечта (2022 года выпуска) не вошла в топ, пишите об этом в комментариях.

Рейтинг полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме. Если считаете, что какой-то вариант должен быть выше в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑». Чему-то не место наверху рейтинга? Нажимайте стрелочку вниз «↓». Поехали!

Важно: голосование в Рейтинге доступно только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для выбора.
Топ-10 самых интересных кроссовок 2022 года
Фото: Puma
1 место

Rick and Morty x Puma MB.01

Дата релиза: 18 февраля 2022 года

Из интересных новинок марки Puma можно выделить модель, навеянную известным мультфильмом «Рик и Морти». Это вариация Puma Lamelo Ball. Довольно редкая пара. Оригинальности добавляет то, что она разноцветная. Один кроссовок красный, другой зелёный.

Фото: Nike
2 место

Union x Nike Dunk Low

Дата релиза: 2 апреля 2022 года

Совместная работа Nike с магазином Union LA. Два спортивных бренда в очередной раз приложили руку к созданию одной из самых запоминающихся пар 2022 года. Основой здесь стали Nike Dunk Low (низкие). Модель выпустили в трёх расцветках: ARGON, COURT PURPLE, PISTACHIO. Первая и вторая были доступны к онлайн-покупке, а третья (на фото) — исключительно для оффлайн-продаж.

Фото: Nike
3 место

Air Jordan 1 High '85 'Georgetown'

Дата релиза: 2 апреля 2022 года

Это одни из лучших «единичек» (Air Jordan 1) 2022 года. При создании данной вариации были использованы премиальные материалы. Но особенной эту пару делает кое-что ещё. Речь о маленьком тираже в рамках данной линейки на протяжении всего года.

Фото: Nike
4 место

Travis Scott x Nike Air Max 1

Дата релиза: 27 мая 2022 года

Год у рэпера Трэвиса Скотта выдался плодотворным. И в музыке, и в области создания кроссовок. В 2022 году у него вышло много разных пар. Не будем брать в наш список привычные «единички» (Air Jordan 1), а обратимся к нестандартной работе – первой модели Трэвиса на базе Air Max 1.

Фото: Nike
5 место

Union x Air Jordan 2

Дата релиза: 15 апреля 2022 года

Совместные работы Nike с магазином Union LA уже стали традицией. В 2022 году бренды также решили вспомнить и про «вторые номерные» (Air Jordan 2). В данной вариации был выбран очень необычный силуэт. Nike его давно не вспоминал.

Фото: Nike
6 место

Louis Vuitton x Nike Air Force 1 Low

Совместная работа Nike с домом высокой моды Louis Vuitton. Слухи о коллекции ходили много лет, но показ случился лишь в 2021 году. В продажу пары поступали неравномерно. Некоторые были доступны для покупки только на аукционах, а их количество составляет всего 200 экземпляров. Огромные очереди, безумные цены на вторичном рынке ($ 150 000), шумиха в медиа — всё это выпало на 2022-й. Поэтому пару можно смело назвать новинкой уходящего года.

Фото: New Balance
7 место

Joe Freshgoods x New Balance 9060

Дата релиза: 18 мая 2022 года

В 2022 году марка New Balance выпускала много интересных моделей и коллабораций, но данная совместная работа заслужила отдельного внимания. Это совместная работа с дизайнером Джо Фреш Гудсом. Он сотрудничал с брендами Converse, Era, Notre и т. д.

Фото: Gucci
8 место

Gucci x adidas Gazelle

Дата релиза: 7 июня 2022 года

Первая совместная работа двух модных гигантов не могла остаться незамеченной. В коллекции была представлена и одежда, и аксессуары, и обувь на основе adidas Gazelle. Нас, разумеется, интересует последний пункт. В топ попадает пара с классической монограммой Gucci.

Фото: Yeezy
9 место

Yeezy 350 V2 Dazzling Blue

Дата релиза: 17 марта 2022 года

Какой топ без всеми любимых Yeezy 350? В 2022 году нам больше всего запомнилась расцветка Dazzling Blue. Сочетание чёрного и синего выглядит эффектно и стильно. Это колористическое решение пользовалось особенным спросом среди моделей линейки yeezy в течение уходящего года.

Фото: Nike
10 место

Nike Kobe 6 Protro 'Mambacita Sweet 16'

Дата релиза: 1 мая 2022 года

Не стоит упускать из виду и лимитированные спортивные модели. Одна из очень крутых новинок 2022 года — Nike Kobe 6 Protro 'Mambacita Sweet 16'. Это как раз тот случай, когда спортивная модель может оказаться желанной и для коллекционеров, и для рядовых модников.

Если вы — поклонник исключительно функциональной экипировки, то по ссылке можете найти полезные лайфхаки по выбору кроссовок для зимнего бега.
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