20 трендовых брюк-карго для мужчин и женщин — модные модели на разный бюджет

Глобальный тренд на брюки с накладными карманами появился в двухтысячных, а пару сезонов назад они снова вернулись в повседневную жизнь. Их активно носят самые разные звёзды, среди которых Jay-Z, принц Уильям, Льюис Хэмилтон, Дэвид Бекхэм, Брэдли Купер. Тренд не обошёл стороной и главных красавиц глянца: Ирину Шейк, Рианну и Хейли Бибер.

В этом году ведущие мировые дизайнеры вновь включили карго в свои весенне-летние коллекции. Какие их варианты в тренде? Разбираем актуальные версии и способы комплектации.

Евгения Гудошина персональный стилист, аналитик трендов Брюками-карго называют свободные или мешковатые штаны с несколькими накладными карманами по бокам. Они могут располагаться на бёдрах или в области икр. Как правило, закрываются на кнопки, липучки или молнии.



В классическом варианте цвета приглушённые: серый, зелёный и коричневые оттенки. Ткани простые и износостойкие. Модель имеет шесть карманов: сзади, сверху спереди, сбоку.



Сейчас, когда карго — острый тренд, материалы расцветки и конструктивные особенности могут быть самыми разными.



Как их выбирать и с чем носить?





Брюки-карго женские с кулисками BERGMAN, 2626 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Немного истории

Впервые такая модель брюк упоминается в 1938 году. Тогда карго использовали в качестве формы для британских военных. Дизайн был позаимствован у лыжного костюма. Изначально их шили из денима. Затем перешли на плотную саржу.

«Cargo» с английского переводится как «груз». Почему такое название? В единственный карман, расположенный спереди, складывали карты и множество мелочей.

Карго-джоггеры мужские O'STIN, 2999 руб. Фото: O'STIN

Через четыре года – в 1942-м – дизайн переосмыслили. Накладных карманов стало два. Они были расположены уже в привычных нам местах – по бокам. Такая модель считалась значительно более удобной.

После того как военные излишки гардероба попали в открытую продажу, удобные и лёгкие брюки полюбились многим. Их стали носить рабочие и рыбаки. Также удобство оценили туристы. Карго стали частью экипировки для активного отдыха.

Джинсы-карго женские Твоё, 2399 руб. Фото: Твоё

Что в тренде?

Сегодня накладных карманов на брюках-карго может быть как мало, так и много. Популярных цветов масса: от классического приглушённого до «девчачьего» розового.

Материалы сегодня используются самые разные и неожиданные, даже очень дорогие и нежные.

Одним из самых популярных является шёлк. Модели из него были представлены в весенней коллекции – 2023 от Versace. В тренде также: деним, хлопок, экокожа, атлас и нейлон.

Хлопковые карго-джоггеры женские O'STIN, 2999 руб. Фото: O'STIN

Актуальны брюки либо с завышенной, либо заниженной посадкой, как это было в 2000-х (среднего не дано). К последним вернулся дизайнер LaQuan Smith в своей коллекции весна-лето 2023. Модельер предлагает женщинам сочетать их с боди и босоножками на каблуке.

Брюки-карго женские широкие DAFFY world, 2240 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Популярны и зауженные брюки-карго. Модель может быть изначально не слишком широкой. Другой вариант – палаццо (очень широкие брюки), стянутые снизу. Этой цели могут послужить завязки или кулиски. Кстати, если выбираете второй вариант, учтите – конструкция может быть не слишком удобной. Порой кулиски настолько длинны, что мешаются при ходьбе. Лучше выбирать варианты с возможностью их заправить или сочетать подобный вариант брюк-карго с каблуками (но и это не всегда безопасно).

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С чем носить женщинам?

В гардеробе прекрасной половины человечества свободные карго сочетают чаще всего с укороченным или облегающим верхом. Это могут быть: кроп-топ, короткий лонгслив, футболка (как вариант — завязанная на талии), маленький трикотажный кардиган на пуговицах или укороченная ветровка.

Брюки-карго женские V.P.Line, 2772 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Обувь допускается совершенно разная. Как в спортивном стиле, так и в женственном. Например, этим летом можно будет носить карго с вьетнамками, которые станут очень актуальны. А с каблуками? Тоже реально, но для этого нужно обладать достаточной модной решительностью.

С карго можно сочетать не только облегающий, но и объёмный верх. Речь об оверсайз-блейзерах. Из обуви здесь лучше брать лодочки или мюли на каблуках. Так силуэт станет гармоничнее, а брюки не будут полнить.

Брюки-карго женские Bobby pin, 2911 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Классический и самый простой вариант — с обычной белой футболкой. Сверху лучше надеть оверсайз-рубашку или свитер. Объёмные модели можно слегка заправить в брюки. Также есть вариант — накинуть оверсайз-жакет поверх укороченного топа (бра). Это версия требует подготовки — моральной и физической. В первом случае речь про умение держать модный удар — косые взгляды и т. п. Во втором — про состояние мышц брюшного пресса.

Сделать образ интересным помогут аксессуары. Сумочка багет или хобо, цепь на поясе (на шее), очки — всё это добавит луку нотку шика.

Если вы не планируете создавать стильный городской лук, а будете использовать брюки-карго для прогулок и походов, все дополнения должны быть функциональными. ЗДЕСЬ можно найти подборку по-настоящему непромокаемых курток.

С чем носить мужчинам?

Можно брать пример с Брэда Питта. Посмотреть, как он носил карго в 90-е. Это будет сочетание со свободной футболкой. Одной из самых популярных является модель белого цвета. Но также она может быть яркой или снабжённой акцентным принтом. Если карго выполнены в базовом цвете, то такое будет смотреться адекватно.

Карго-джоггеры из твила мужские O'STIN, 1999 руб. Фото: O'STIN

Другой вариант – толстовка. Под неё стоит также надеть светлую футболку. Полоска ткани снизу и сверху у горла добавит образу интересные штрихи. Также можно накинуть рубашку-оксфорд, не застёгивая.

Брюки-карго стали отличным тандемом к оверсайз-бомберам. Они тоже являются трендом этого сезона и вещью, которая отсылает к стилю милитари. Таким образом, мы получаем идеальное сочетание.

Карго-джоггеры мужские SUN Street, 4082 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Если мужские брюки-карго сужаются книзу, в качестве обуви подойдут высокие кеды или ботинки на шнурках. Модели с широкой брючиной хорошо сочетаются с кроссовками на крупной подошве.

В прохладную погоду носите карго с пуховыми жилетами или стёгаными куртками. Классное сочетание получается и с рубашками из денима или шамбре. Дополняйте образ аксессуарами. Это могут быть бейсболки, часы и очки.

+ 11 женских и мужских брюк-карго

Трэвис Скотт. Идеальный пример того, как сочетать брюки-карго стильно и нетривиально, показывает рэпер ЗДЕСЬ мы собрали разные его луки и подготовили для вас инструкцию, которая позволит их повторить. Аналоги вещей музыканта выбраны из категории бюджетных.