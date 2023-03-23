15 по-настоящему непромокаемых курток — от бюджетных до космически дорогих

Разбираемся в деталях и решаем — в каком случае такие траты оправданы. Доступная альтернатива тоже прилагается.

Давид Кумаритов эксперт Спортмастер PRO Весна — это не не только долгожданное тепло, но и дожди. Самое неприятное заключается в том, что второй факт может сильно омрачить первый, ведь долгие прогулки уже не порадуют. Но выход есть — завести в гардеробе непромокаемую куртку. Как её выбрать?

Критерии и категории

Для начала разберёмся, а какие вообще категории курток существуют. Самый очевидный параметр — сезонность. Мы выбираем вещь, учитывая погодные условия. Однако этим ограничиваться не стоит. Важно учитывать ещё и предназначение изделия. Например, вам нужна куртка на лето, но проводить его можно по-разному. Одни планируют кататься на велосипеде, а другие отправятся в поход. Для каждой опции в куртке будут использоваться свои верхние слои.

Здесь мы подходим к следующему важному параметру — куртки могут различаться по конструкции и материалам. Например, сегодня крайне популярны так называемые мембранные «шкурки». Как правило, это внешне незатейливые, но очень дорогие вещи.

Фото: istockphoto.com

Всё о мембране

Такая «шкурка» (накидка) выглядит как очень лёгкая ветровка, и на вид совсем не похоже, что там заложены какие-то технологии. Однако всё не так просто: присмотревшись, мы увидим регулируемую вентиляцию на груди либо в зоне подмышек.

Такие вещицы обычно имеют капюшон увеличенного размера (если это лыжная модель, которую носят со шлемом), а также всевозможные утяжки от ветра. Важное отличие от обычных курток кроется внутри. Поверх швов здесь нанесена специальная термолента, которая значительно повышает влагостойкость изделия.

Подобные куртки используются в экстремальных видах спорта: треккинге, горных лыжах, альпинизме. В общем, там, где нужна лёгкая и надёжно защищённая от ветра (воды) накидка.

Куртка мембранная женская Demix, 4699 руб. Фото: Demix

Мембранная ткань — сравнительно новое решение. И хотя раньше для непромокаемых курток использовали тот же полиэстер, что и сейчас, материал не был настолько технологичным и качественным.

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Пожалуй, сейчас нет технологии, которая сравнилась бы с мембраной по значимости и степени влияния на рынок. Благодаря разработке компании W. L. Gore & Associates и её изобретению под маркой Gore-Tex появилась ткань, способная выдерживать огромные объёмы осадков, оставаясь сухой и вентилируемой.

Куртка мембранная мужская The North Face Dryzzle FutureLight™, 29 899 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Сегодня мембранную ткань можно увидеть везде — от обуви и одежды до рюкзаков и даже палаток. Принцип работы этой ткани предельно прост: её поры настолько мелкие, что молекулы воды не могут пройти сквозь ткань, зато пар проникает свободно.

Показатели водонепроницаемости регламентируют международные стандарты, и сегодня большинство производителей их придерживаются. Но, к сожалению, не все. После того как у W. L. Gore & Associates закончился патент на разработку, многие компании начали производить свои версии этой ткани. Процесс освоения рынка продолжается до сих пор. Увы, сегодня выяснить то, насколько хороша мембранная ткань, можно лишь опытным путём.

Куртка мембранная женская Northland, 5999 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Разумеется, чем крупнее производитель и популярнее марка, тем выше шанс приобрести куртку с качественной мембраной. Но здесь нужно быть готовым к тому, что дёшево вещь стоить не будет.

Из проверенных и качественных курток с хорошей мембраной можно назвать, например, горнолыжную RedFox Flux с мембраной Gelanots 20/20 — долговечную и надёжную модель, которая будет служить не один и не два сезона. Ещё один пример — куртка от Northland с мембраной известного производителя Dermizax 20K/20K.

Лёгкая куртка Millet TRILOGY V ICON DUAL GTX PRO JKT M, 57 999 руб. (без скидки) / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

Забота и уход

Как и любая технологичная вещь, куртка с мембранной тканью требует правильного ухода. Стирать её нужно строго по инструкции, которая размещена на вшивном ярлыке. Также для сохранения мембранной куртки в первозданном виде надолго рекомендуется использовать только жидкие средства для стирки.

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Лёгкий апгрейд

Впрочем, для защиты от влаги необязательно покупать новую куртку. У вас наверняка есть своя любимая, которую не хочется менять. Выхода два. Первый и самый очевидный — дождевик. Тут дополнительных пояснений не требуется. Это простая плёнка, которая надевается на верхнюю одежду и сохраняет её сухой.

Плащ-дождевик «Зубр ПРОФЕССИОНАЛ», 825 руб. / «ВсеИнструменты» Фото: «ВсеИнструменты»

Более современный и технологичный вариант — waterproof-спрей от влаги. Это состав на основе полиуретана или воска, который покрывает изделие влагозащитной плёнкой.

Здесь важно выбирать качественный продукт: самый бюджетный вариант создаст защиту на один-два часа, а качественный обеспечит её на несколько дней.

Для выбора куртки на межсезонье единой рекомендации дать невозможно. Чтобы ожидания не разошлись с реальностью, важно учесть свои потребности и покупать вещь, которая будет им отвечать.

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