Как выбрать одежду для спорта при большом размере: лайфхаки и 7 конкретных вещей

Люди размера plus size порой сталкиваются с трудностями при покупке одежды. Популярные марки в своих линейках нередко ограничиваются размером XL, и найти что-то побольше оказывается сложно. Спортивная экипировка, увы, не исключение. При этом грамотно подобранная одежда для спорта является залогом комфорта и успеха во время тренировок. Где найти и как выбрать подходящие вещи, если вы обладатель выдающихся форм и стремитесь к самосовершенствованию?
Какие размеры считать большими?
Для мужчин одежда plus size начинается с 58-го размера, поскольку 56-й в основном ещё считается стандартным. Если говорить о буквенном обозначении, то это — 3XL и далее.
Для женщин большими размерами считаются 52–54 (2-3XL) и выше. 50-й и даже 52-й вполне можно найти в обычном магазине.
Футболка Columbia Sun Trek SS Graphic Tee, Plus Size, 2999 руб. / Спортмастер
Фото: Спортмастер
Где же можно найти эту особенную экипировку? Сегодня благодаря тренду на бодипозитив она есть не только в магазинах «больших размеров». У каждого уважающего себя производителя постепенно появляются линейки с одеждой, соответствующей запросам plus-size-аудитории.
Если говорить о спортивной одежде, расширенные размерные сетки есть у Nike, Demix, adidas и Reebok. Если об одежде для активного отдыха — у Columbia и Outventure.
Например, у Columbia и Nike такие линейки обозначаются в женской одежде: 1Х — 52, 2Х — 54, 3Х — 56;
у adidas, Outventure и Puma в женской одежде: 1ХL — 52, 2ХL — 54, 3ХL — 56; в мужской одежде: 1Х — 54–56, 2Х — 56–58, 3Х — 60–62, 4Х — 64–66, 5Х — 68–70.
Мужская оверсайз-футболка Demix, 1299 руб.
Фото: Demix
На что обратить внимание при выборе?
Отличий в тканях и технологиях между стандартной и plus-size-линейкой нет. В основном речь идёт о большем объёме, широких вытачках, более скромных принтах и цветах.
В целом одежда для занятий спортом изначально предполагает наличие определённых технологических решений. Чаще всего при производстве используются смешанные (хлопок либо вискоза в сочетании с полиэстером, полиамидом, спандексом) или полностью синтетические ткани. Они лучше справляются с отведением влаги и поддержанием комфортной температуры тела. Какие варианты могут быть?
Топ с широкими бретелями adidas Originals, 6999 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
- Полиэстер — влагоотводящий материал, который быстро сохнет и обладает средней износоустойчивостью.
- Полиамид максимально приятен к телу (из него часто делают женское бесшовное бельё). Про материал нередко говорят, что он ощущается как вторая кожа, быстро отводит влагу и сохнет. Обладает относительно небольшой износоустойчивостью.
Леггинсы Nike с широким эластичным поясом, 1670 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
- Нейлон — крайне износоустойчивый материал, но не очень эластичный. Плохо пропускает влагу, обладает высокой плотностью и хорошо защищает от ветра. Лучший вариант для туризма.
- Лайкра или спандекс добавляются в спортивные модели облегающего кроя, чтобы ткань хорошо держала структуру. Также используются для создания компрессионного эффекта. Он необходим тем, у кого присутствуют проблемы с венами.
Компрессионная одежда улучшает микроциркуляцию крови и поддерживает мышцы, благодаря чему спортсмены быстрее восстанавливаются, а новички меньше испытывают боль. Увы, для людей размера plus size компрессионных изделий, как правило, нет. Тесты не раз показывали, что при занятиях спортом в компрессионной одежде быстрее поднимается температура тела спортсмена — а это отрицательно сказывается на людях, имеющих лишний вес.
Футболка Reebok, 2580 руб. (размер 64–66 в наличии) / Lamoda
Фото: Lamoda
Как определиться с фасоном?
Есть хитрости, которые помогают визуально скорректировать полноту. Дизайнеры активно пользуются ими при создании plus-size-линеек. Стройнить будут следующие моменты:
- крой оверсайз;
- более широкие вытачки;
- однотонные тёмные цвета;
- завышенная талия;
- максимально широкие кокетки, корректирующие линию талии для женщин;
- эластичная резинка в талии — у моделей для мужчин.
Мужские оверсайз-джоггеры Demix, 2299 руб.
Фото: Demix
Люди размера plus size обтягивающей одежде обычно предпочитают более свободную. Хотя для занятий спортом женщины чаще выбирают леггинсы, свободную футболку и прилегающий топ. Мужчины же в основном отдают предпочтение полуприлегающим футболкам и свободным брюкам или шортам.
Ощутимой разницы между обтягивающей и свободной одеждой нет, разве что синтетические ткани обеспечивают лучшее отведение влаги, когда расположены ближе к телу.
Леггинсы adidas Originals, 7499 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Хитростей при выборе одежды для спорта не так много. Главное — найти то, в чём удобно и комфортно, опираясь на свой тип фигуры. Например, людям с широкими бёдрами в области низа лучше делать ставку на тёмный цвет и прилегающий силуэт, а верх выбирать не слишком длинный и более яркий.
Девушкам с узкой талией подойдут бра, кроп-топы и укороченные футболки. На женщинах с объёмной грудью, а также мужчинах с широкой спиной и грудной клеткой будут лучше смотреться футболки с покатым рукавом (или реглан).
Есть ли универсальная рекомендация? Да. Выбирайте тянущуюся одежду, которая даёт максимальную свободу движений. Вещи должны быть комфортными именно для вас.