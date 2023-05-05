5 платьев, которые помогут девушкам размера XXL казаться стройнее и изящнее

Ольга Чернова стилист, имидж-психолог Девушки размера pluse size часто ограничивают себя в подборе образов, и это неправильно. Пользоваться возможностями современной моды нужно по максимуму – независимо от возраста и телосложения. Важно лишь научиться делать это с поправкой на индивидуальность и знанием определённых нюансов.



Для представительниц прекрасного пола с аппетитными формами лучшим инструментом проявления женственности и красоты станет платье. Оно позволит сделать фигуру стройнее и придать ей изящества. Не лишайте себя этого модного козыря, но ставки делайте осознанно. Какие модели стоит выбирать?

1. Платье-рубашка

Очень актуальная модель, не сдающая позиций на протяжении нескольких сезонов. Фасон платья-рубашки выручит в любой ситуации и удачно подчеркнёт формы.

Вещь одна – манера ношения разная. Если природа наградила вас талией, выделите её фактурным, широким ремнём. Если же она не просматривается, рекомендуется свободное ношение, без пояса. Также с помощью подобного платья можно визуально удлинить свой силуэт. Для этого достаточно расстегнуть пару верхних пуговиц и слегка приподнять ворот.

Платье-рубашка AFRI, 1912 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Если хочется использовать обувь на низком ходу, выбирайте длину изделия немного выше или ниже самой широкой части икры. Подвёрнутые рукава продемонстрируют изящные запястья.

Независимо от того, для какого сезона или повода вы выбираете этот предмет гардероба, стоит избегать обтягивания. Между вами и тканью должно оставаться не меньше 1 см свободного пространства. Только в этом случае удастся использовать потенциал этого фасона максимально.

Какие психологические установки ведут к набору лишнего веса и не дают похудеть? Список и советы по их проработке ищите ЗДЕСЬ.

Платье Binitra Bini, 3300 руб. Фото: Binitrabini.com

2. Платье с запахом

Самое женственное из всех моделей. Оно отлично смотрится на девушках с аппетитной фигурой.

Зона запаха создаёт ассиметричную линию, которая придаёт образу динамики и формирует V-образный вырез, выгодно подчёркивающий декольте. Также этот элемент кроя скрывает выступающий животик и создаёт вертикальную линию, которая стройнит силуэт.

Платье с запахом REFEA, 8100 руб. / Ozon Фото: Ozon

Плавность фигуры подчеркнут приталенный образ и достаточно плотная, но при этом эластичная ткань. Для моделей с преобладанием линии плеча над бёдрами стоит выбирать более романтичные образы. Например, с рюшами по подолу или расширением в нижней части. Это уравновесит пропорции силуэта.

Такое платье позволяет демонстрировать всю красоту ног, независимо от длины модели. Столь универсальная вещь должна быть в гардеробе у каждой девушки. Может измениться актуальный цвет, фактура или принт, но сам крой никогда не выйдет из моды. В нынешнем сезоне стоит попробовать совместить его с брюками.

Платье Kov@levich, 6278 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

3. Платье с V-образным вырезом

Данная модель создаёт в образе вертикаль, которая всегда играет на удлинение фигуры, а значит – стройнит. С помощью V-образного выреза можно сбалансировать образ.

Такие платья удлиняют линию шеи, позволяют демонстрировать ключицы – те сильные стороны, которые стоит показывать для облегчения силуэта. Также подобная форма способна уравновесить широкие плечи (при их наличии) и сделать талию более узкой (при необходимости).

Врач рассказал, почему нельзя похудеть всерьёз и надолго, не полюбив себя со всеми лишними килограммами и сантиметрами. Подробно об этом читайте по ссылке.

Платье LIBELO, 3153 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

4. Платье-футляр

Если вы обладательница пышных форм с выраженными бёдрами и талией, стоит обратить внимание на этот вариант. Единственное – важно уделить внимание плотности ткани. Очень тонкий, струящийся материал может показать что-то лишнее.

Плотная ткань, длина миди и полуприлегающий силуэт – вот те настройки, которые позволят получить нужный эффект. Их стоит использовать как при выборе повседневной модели, так и для создания вечернего образа.

Платье Svesta, 1550 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Платье-футляр давно считается признанной классикой. В наступающем летнем сезоне выбирайте цвет, который на вас ещё «не звучал». Добавьте ярких оттенков в свой гардероб: красный, розовый, фуксия.

5. Платье А-силуэта

Ещё одно прекрасное корректирующее решение для обладательниц роскошных фигур. Обратите внимание, что для силуэта, стремящегося к прямоугольному, этот фасон станет усугубляющим. Он сделает акцент там, где делать его нельзя – в зоне талии.

В остальных же случаях выбрать А-силуэт для базового гардероба стоит, особенно если вы хотите подчеркнуть женственность. Приталенный крой подчеркнёт талию, а расширяющийся подол позволит скрыть излишнюю пышность бёдер.

Платье LIBELO, 3332 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

В тенденциях сезона весна-лето 2023 в зоне юбочной части можно использовать плиссе. Также гармонично и кокетливо будет смотреться вариант с оголённым плечом. Это придаст образу дерзости и молодости.

Многослойные образы с удлинёнными элементами также создадут корректирующий визуальный эффект. Для этих целей поверх платьев можно надевать жакет или кардиган. Подобные базовые вещи сделают образ интереснее. Их можно использовать в деловых образах.

Платье – важный атрибут в гардеробе женщины. Чтобы выбрать его правильно, нужно знать не так уж и много. Делайте ставку на свои достоинства. Подчёркивайте их. Также следите за тенденциями, чтобы всегда выглядеть свежо и актуально. Не загоняйте себя в рамки и берите на вооружение модные хитрости.

Какая женская фигура считалась сексуальной в разные времена? Да, в некоторые периоды истории ценилась пышность форм, но случались и резкие переходы на пропаганду подчёркнутой худобы. Кстати, как обстоят дела с идеальными пропорциями сегодня? Обо всём этом читайте ЗДЕСЬ.