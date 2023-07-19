Как выбрать свой идеальный скейт: полный гайд, лучшие бренды и 5 недорогих вариантов

Павел Макаров PRO-эксперт Спортмастер PRO Чтобы успешно встать на скейт и иметь возможности для совершенствования навыков катания, при покупке доски важно учесть много моментов. Каких именно?

Как выбрать скейтборд — первые шаги

1. Определите свои потребности и цели. Для начала важно понять, как именно вы будете использовать скейт. Покупаете его для катания или выполнения трюков? В зависимости от того, что предстоит делать, понадобится соответствующий тип доски. Если не учесть этих различий, можно получить травму.

Существуют разные типы скейтов: классические скейтборды, круизёры, лонгборды и пенни-скейты. Каждый из них имеет свои особенности и предназначен для определённых стилей катания.

2. Изучите конструкцию. Хороший скейт должен быть изготовлен из качественных материалов вроде дерева или карбона. Также обратите внимание на прочность и состояние доски, качество колёс и подшипников.

3. Учтите свой уровень катания. Как выбрать скейтборд для начинающего? Тут лучше отдать предпочтение более широкой доске и мягким колёсам — для стабильности. На продвинутом уровне катания можно брать более узкую доску и жёсткие колёса — для манёвренности.

Если у вас есть возможность, посоветуйтесь с опытными райдерами или специалистами в магазине скейтов. Они смогут дать рекомендации и показать доски, которые идеально подходят под ваши потребности и уровень. Также при возможности попробуйте прокатиться на нескольких моделях скейтов перед покупкой. Это позволит выбрать вариант, подходящий под ваши запросы.

Фото: istockphoto.com

Важные параметры при выборе скейта

1. Дека для скейтборда (доска). Один из самых важных моментов — её размер. Этот параметр напрямую зависит от вашего роста, веса и размера ног. Обычно доски бывают от 7,5 до 9 дюймов в ширину. Как правило, параметры указываются именно в дюймах. Чтобы примерно перевести их в сантиметры, необходимо умножить на 2,5.

Если вы новичок, то рекомендуется выбрать доску размером в 8 дюймов. Такая ширина обеспечит хорошую устойчивость и лёгкость управления.

2. Колёса — это ещё один важный фактор, который нужно учитывать при выборе. Они бывают разных размеров и жёсткостей. На начальном этапе рекомендуется выбирать колёса размером от 50 до 54 мм и жёсткостью 80A. Это позволит получить хорошую скорость и контроль над скейтбордом.

3. Подвески — это элемент, который соединяет колёса и доску. Они бывают разной ширины и формы. На начальном этапе лучше выбирать подвески средней ширины. Это позволит получить хорошую устойчивость на скейтборде.

Скейтборд для начинающих

Какая доска будет оптимальным вариантов для новичка? Сочетание параметров должны быть таким:

широкая доска — для лучшей стабильности;

большие и мягкие колёса — для плавного катания;

прочная конструкция доски из семи слоев клёна;

наличие высокого качества доски и комплектующих.

Топ моделей для новичков

Roces Indian 31” — ширина 8”, усиленная конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, а амортизаторы из ПВХ гасят нагрузку при катании. Street Surfing Street Skate 31” — за счёт противоскользящего покрытия и доски из семи слоёв клёна модель подходит для освоения трюков. Element Seal 8.25” — эта модель шире предыдущих (что следует из названия), а её колеса обладают дополнительной прочностью.

Фото: istockphoto.com

Скейтборд для детей

Как выбрать скейтборд для ребёнка? Детские скейты отличаются от взрослых размером и относительной лёгкостью. Кроме того, обычно они продаются в уже полностью собранном виде и не нуждаются в дополнительной подготовке.

Размер доски должен соответствовать росту ребёнка:

для самых юных спортсменов ростом до 100 см подойдут доски длиной до 27,5 дюйма;

детям ростом до 150 см будет наиболее комфортно на досках длиной до 29 дюймов;

подростки выше 150 см могут пользоваться взрослыми скейтами.

На что обратить внимание, выбирая детский скейт?

Подходящая для детей ширина доски. Обычно — от 7,5 до 8 дюймов. Надёжные подшипники. Например, ABEC-7 — для плавного катания. Удобная форма доски для лёгкого контроля и маневрирования. Подходящий дизайн. Хорошо, если графика, украшающая скейт ребёнка, привлекает внимание и отражает его индивидуальность. Защитные элементы. Купив скейт, нужно не забыть про шлем, налокотники, наколенники. Это важно для безопасности ребёнка.

Фото: istockphoto.com

Маленькие скейты

Они же чаще всего встречаются под названием пенни-борд (penny board). Это компактные (длиной до 22”) и манёвренные доски, которые удобно носить в рюкзаке или сумке. У классического скейтборда и лонгборда они выигрывают именно за счёт своей портативности. А также прочности — подавляющее большинство моделей изготавливается из особого пластика.

Размер такой доски — один из главных её плюсов, но он же является и минусом. У начинающего спортсмена пока нет должной сноровки, чтобы комфортно маневрировать на пенни-борде. Кроме того, они подходят исключительно для езды, о трюках можно забыть. В общем, новичкам лучше обратить внимание на полноразмерные доски.

Недорогие скейтборды — 5 вариантов

Юнион Zhiga — модель имеет габариты 8,12*31,75”, изготовлена из прочного клёна и идеально подходит для трюков. Element Seal 8" — скейт обладает низким весом за счёт использования в деке слоёв дерева уменьшенной толщины, при этом прочность сохраняется высокой. Element Perspectrum 7.75" — эта модель чуть у́же других в подборке, из-за чего подходит невысоким или начинающим райдерам. Termit 400 31" — самый экономичный вариант, сохраняющий высокую прочность и качественный разгон. Roces Skull City — универсальная модель для парков и улицы, которая оснащена качественными амортизаторами из ПВХ.

10 лучших брендов скейтбордов — 2023

У каждого из перечисленных ниже брендов есть линейки разных размеров и ценовых диапазонов. При выборе в первую очередь ориентируйтесь на прочность, габариты и личные предпочтения, а также на отзывы других пользователей.

Со временем, когда уровень владения доской вырастет, вам станут понятны и более профессиональные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке следующей доски.

Какие марки рассматриваем:

Element,

Plan B,

«Юнион»,

Zero,

Santa Cruz,

Girl,

Almost,

Baker,

Creature,

Flip,

Toy Machine.