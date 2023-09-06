Современная привычка пришла к нам совсем недавно.

Зачем мы моем руки каждый день? Взгляд в историю гигиены и мнение врача

Казалось бы, совершенно привычный ритуал личной гигиены – мытьё рук. Сейчас сложно представить себе человека, который отрицал бы важность этого действия, особенно в период эпидемий и пандемий.

Фото: istockphoto.com

Необходимость мытья рук была открыта людьми не так давно, лишь в конце XIX века. А врач, чьё имя впоследствии вошло в историю как человека, впервые доказавшего факт важности этой процедуры, за свои высказывания оказался в психиатрической больнице.

Разбираемся, почему же важно мыть руки и когда это было принято общестом.

История возникновения и развития гигиены

Венгерский врач Игназ Земмельвейс доказал важность мытья рук ещё в 1847 году. Дело в том, что в больнице, где работал доктор, произошла вспышка послеродовой лихорадки, которая стала причиной смерти около 40% пациентов. Земмельвейс выяснил, что причиной болезни стала инфекция, схожая с той, что может появиться у хирургов после работы со вскрытием трупов.

Оказалось, что врачи, которые обследовали беременных, перенесли им инфекцию как раз после работы в морге, так как они не проводили соответствующую дезинфекцию.

Проведя эксперимент, Земмельвейс пришёл к выводу, что в распространении инфекции виноваты трупные частицы, которые остаются на руках у врачей. Именно поэтому он предложил ввести новое правило — обработку рук хлорной известью. После этого смертность в отделении врача снизилась почти на 90% за один год.

Фото: istockphoto.com

Однако, как ни странно, открытие Земмельвейса не было позитивно воспринято коллегами. Медицинское сообщество всячески отрицало правдивость открытия врача и обвиняло его в лживости. В итоге в возрасте 47 лет врач не по своей воле был отправлен в психиатрическую лечебницу, где и закончил свою жизнь.

Уже только в начале XX века общество вернулось к открытию Земмельвейса, после того как Луи Пастер заложил основы микробиологии и начались первые шаги к изобретению антибиотиков. Лишь в 1906 году медицинское сообщество признало ошибку своих предков: венгерскому врачу на пожертвования его коллег со всего мира был посмертно установлен памятник с надписью «Спаситель мира».

Мнение врача

Владимир Долич научный сотрудник Саратовский МНЦ гигиены ФБУН «Современные врачи не перестают подтверждать важность мытья рук. Расскажу о значимости этого вида личной гигиены».

Соблюдение правил личной гигиены, включая мытьё рук, является одним из основных способов неспецифической профилактики ряда бактериальных и вирусных инфекций. Более 300 инфекционных заболеваний возникают в результате пренебрежения этой привычкой.

Регулярное мытьё рук способно более чем на 30% снизить риск развития заболеваний, сопровождающихся фекально-оральным механизмом передачи (дизентерия, брюшной тиф, глистные инвазии, аскаридозы, энтеробиозы, респираторно-синцитиальные инфекции и пр.), включая COVID-19, представляющий в последнее время наибольшую актуальность.

На руках у человека может скапливаться более 800 представителей различной флоры, 90% из которой относится к резидентной (постоянной), постоянно присутствующей в различных слоях эпидермиса и не представляющей опасности. Оставшиеся 10% микрофлоры относится к транзиторной, то есть получаемой в результате контакта человека с объектами внешней среды, включая других людей.

Фото: istockphoto.com

Именно в эти 10%, как правило, включается патогенная флора, являющаяся причиной развития широкого спектра заболеваний. Некоторые исследования показали, что человек (особенно дети) в среднем около 300 раз за день дотрагивается руками до слизистых глаз, рта и носа, являющихся входными воротами различных патогенов.

Основная цель регулярного мытья рук заключается в предотвращении попадания потенциально опасных микроорганизмов и вирусов на слизистые оболочки через загрязнённую кожу рук.

Сколько раз нужно мыть руки

Существуют рекомендации, согласно которым мыть руки нужно пять-шесть раз в день, однако данное количество является условным. С целью снижения риска заражения различными заболеваниями необходимо делать это перед каждым приёмом пищи и её приготовлением, после контакта с различными предметами в общественном транспорте, с дверными ручками, с животными, после рукопожатий.

Следует отметить, что в период различных пандемий руки рекомендуется мыть два раза с мылом, так как в первый раз смывается около 50% патогенной флоры, а при втором – 90%, что значительно предотвращает риск заражения.