Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения, но отказываться от некоторых правил не стоит.

Чему нас научил коронавирус: 7 полезных привычек, которые появились после пандемии

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Какие полезные привычки мы получили после коронавирусной пандемии?

Прежде всего коронавирусная инфекция показала, насколько человек и человечество не готово к любой, даже самой минимальной нагрузке. Насколько мы привыкли к базовым благам, санитарии и медицине, что даже перестали заботиться о своём здоровье и безопасности самостоятельно.

Коронавирусная инфекция напомнила о том, насколько важно держать иммунную систему в тонусе, заботиться о микроорганизмах внутри себя, правильно питаться, контролировать дефициты витаминов и минералов.

Вот ещё несколько важных полезных привычек, которые мы вспомнили и которые точно не стоит забывать.

Регулярно мыть руки

Да, люди наконец-то вспомнили, что недостаточно просто протереть руки влажной салфеткой. Важно мыть их с мылом и как можно чаще! В обиход каждого вошли антисептик, антибактериальные спреи и капли для глаз и носа. Мы вспомнили такое замечательное средство, как оксолиновая мазь, стали лучше смотреть за тем, что «облизывают» и «обтирают» дети.

Во многих заведениях появились антибактериальные средства для обработки воздуха. Появились новые санитарные нормы для обработки столов, перил, стен, парт в государственных и частных организациях. Короче говоря, мы вспомнили, что находимся в не совсем безопасной среде.

Принимать витамины

Благодаря ковиду некоторые стали дополнительно принимать витамины, которые в дефиците у многих жителей городов, в частности, витамин С, D и цинк. Эти питательные вещества необходимы для работы иммунной системы. Также многие обратились к растительным и натуральным альтернативам витаминным добавкам — отвару из шиповника, шалфею, мяте, чабрецу и другим травам. Такие натуральные суперфуды помогают организму восстановиться после любой болезни и не допустить её развития вновь.

Лето — сезон многих фруктов и овощей, приторных источников витаминов. Но можно ли запастись ими на год вперёд? Рассказываем в нашей статье.

Заботиться о кишечнике

Благодаря ковиду и долгому приёму антибиотиков все пациенты дополнительно принимали про- и пребиотики. И хоть восстановление микробного слоя в кишечнике — дело непростое, многие хотя бы узнали, где он находится и почему так важен.

Лучше разбираться в вопросах здоровья

Большинство населения, никак не связанного с медициной, никогда не вникало в сложные медицинские термины и манипуляциии. Благодаря ковиду мы узнали, что такое антитела и антигены, как работает ПЦР и для чего нужно МРТ или КТ. Пандемия дала толчок коллективному развитию в области здоровья.

Больше заниматься спортом

Многие из переболевших коронавирусом поняли, что физическая нагрузка необходима. Во-первых, чтобы снова научиться нормально дышать. Во-вторых, чтобы наконец выйти из дома после долгой изоляции.

О том, как правильно вернуться к тренировкам после болезни, объяснили в материале.

Носить маски в людных местах

Несмотря на то что масочный режим многим кажется неправильным, бесполезным, неэффективным, мы научились использовать маски по назначению. Носить маску в местах с большим количеством людей не повредит и не в пандемию.

Работать удалённо

Удалённый формат работы, конечно, не всегда положительно сказывается на здоровье. Но именно он позволил многим познакомиться с онлайн-обучением, курсами по йоге и пилатесу, фитнес-вечерами. А в условиях офисной работы на подобные занятия у многих не хватало времени и сил.