Как мужчине понять, что он нравится женщине, и отличить пустой флирт от влюблённости?

Олег Долгицкий психоаналитик, медицинский психолог, судебный эксперт-психолог «Язык женщин во флирте всегда многозначен и непрямолинеен. В отличие от напористого, порой излишне открытого мужского. В структуре интимно-личностных отношений принято считать, что он должен нападать, а она — защищаться. Однако так происходит далеко не всегда».

Флирт и женщина

Субъектность женщины становится ограниченной, если на неё никто не нападает в сексуальном плане. Поэтому она прибегает к различным языковым и семантическим средствам, в контексте которых заложена сексуальность.

Красные платья, туфли, помада, лак на ногтях – всё это возбуждает внимание мужчин. Жестикуляция также начинает носить определённый подтекст. Женщина может класть ногу на ногу, пододвигаться ближе, трогать свои волосы, прикасаться к рукам избранника.

В речи также появляются сексуально окрашенные шутки и омонимы, такие как «кекс» и «омлет». Однако даже в этих случаях реагировать начинают далеко не все мужчины.

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Невербальные признаки влюблённости

Влюблённость женщины носит иной характер, чем флирт. В такой игре девушки стараются привлечь внимание мужчины, чтобы он начал на неё нападать. С искренними чувствами всё намного сложнее. Почему? Они начинают проявляться бессознательно. По этой причине их постоянно приходится сдерживать, чтобы не совершить ошибку.

По этой причине любящие ведут себя очень неловко, как дети. В самых простых и бытовых жестах проявляются стеснительность, неуверенность в себе.

Это становится заметно, когда девушка приходит в своём лучшем виде на самую простую встречу (которую может посетить тот, кого она любит). Некоторые даже начинают резко нарушать границы. Другие, наоборот, – очень боятся их перейти, держась в стороне и не вовлекаясь в общение.

По сути, во влюблённости флирт искажается, становясь менее наигранным и более искренним.

Жесты, которые не нравятся мужчинам

Речь идёт о жестах, характерных больше для мужчин, чем для женщин. Представителей сильного пола напрягает напористая и открытая сексуальность.

К этому относится очень громкий женский смех. Он сильно пугает и смущает. В этот момент парни начинают чувствовать себя, как дети в компании матери и её подруг.

Также стоит забыть о слишком пошлых шутках. Они вполне допустимы для сильной половины человечества. В целом всё, что связано с проявлением мужской сексуальности, лучше забыть.

Что нравится мужчинам?

Тело женщины для мужчины является объектом желания, зачастую фетишизированным. Основные зоны притяжения внимания: ноги, грудь и ягодицы.

При этом для каждого представителя сильного пола это могут быть разные объекты. И необязательно все сразу. Когда женщина выясняет, что именно в ней нравится избраннику, она может акцентировать его внимание именно на них. Тем самым возбуждая в нём интерес и сексуальное желание. Как можно использовать разные «стратегические» участки тела?

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Ноги

Можно класть ногу на ногу. Помните, как это делала Шэрон Стоун в культовом фильме «Основной инстинкт»? Если ноги находятся под столом и не видны, ими можно слегка касаться мужчины. Кстати, стоит знать, что мужское внимание привлекает стук каблуков. Этот звук также вызывает сексуальное возбуждение.

Грудь

Женская грудь испокон веков является объектом желания и фетишем. Чтобы привлечь к ней внимание, достаточно декольте и какого-то украшения, которое будет привлекать внимание своим блеском. Область будет акцентирована. Важно лишь не переборщить с глубиной декольте.

ЗДЕСЬ можно подробно почитать о том, как женщине стоит одеваться, чтобы понравиться мужчине.

Ягодицы

Ягодицы также являются классическим объектом желаний. Здесь обычной жестикуляцией не обойтись. Необходимо, чтобы мужчина мог видеть силуэт бёдер. Для этого нужно создавать особые ситуации. Например, можно наклониться, завязывая шнурки. Как вариант — стараться всегда находиться чуть впереди, своего избранника.

Фото: istockphoto.com

Что ещё выдаёт её интерес?

Светлана Дулепова практикующий психолог, писатель, идеолог проекта «Семьи страны» «Мы влюбляемся не в самого человека, а в своё состояние рядом с ним.

Однозначно любящую женщину выдают глаза. Когда они горят, у неё есть чувства к партнёру. При этом девушки начинают больше уделять внимание и самим себе. Так как эти положительные эмоции раскрывают потенциал в них самих. Они начинают больше узнавать себя».

Улыбка

Большинство женщин бессознательно приоткрывают губы, когда хотят заинтересовать мужчину. Улыбка позволяет создать тёплый и притягательный образ. Ведь наше выражение лица помогает произвести правильное впечатление.

Открытые запястья

Все знают, что скрещённые руки и ноги сигнализируют о закрытости и нежелании общаться. Влюблённой женщине хочется, чтобы на неё смотрели и заговорили с ней. Противоположным знаком является демонстрация запястий. Она начинает чаще жестикулировать, приоткрывая этот участок тела. Например, поправляя украшения. Если девушка показывает эту часть руки, то она заинтересована и готова к более близкому общению.

Касания

Случайные касания также говорят о заинтересованности. При этом для мужчины такое проявление может выглядеть немного отталкивающе. Они всё-таки по своей природе завоеватели. Им в первую очередь интересно наблюдать и раскрывать женщину. Зато можно дотронуться до своего тела. Например, до талии. Такое тактильное взаимодействие даёт понять избраннику, что он ей небезразличен. Безусловно, данные сигналы считываются противоположным полом как то, что девушка готова к флирту. Помните, во всём нужно знать меру, чтобы не выглядеть вульгарно.

Копирование

Влюблённая девушка бессознательно начинает копировать мужчину, его жесты, поведение, манеру разговора. К слову, сами парни не всегда это замечают.

Волосы

Зачастую режиссёры фильмов уделяют внимание именно этому сигналу. То девушка накручивает прядь на палец, то откидывает голову, так что её волосы развеваются. Это действительно работает. Мужчин притягивает само движение. К тому же они доносят приятный женский аромат духов. Поэтому смело убирайте их за ухо, поправляйте причёску.

Голос

Женщины обладают высоким голосом, а мужчины – низким. Разница в тембре пробуждает парней на бессознательном уровне «защищать» свою партнёршу. Удивительный факт – когда человек испытывает симпатию, его голос автоматически меняется. Это притягивает как одних, так и других.

Покусывание губ

Один из самых известных женских жестов во время общения, которое может иметь продолжение. Если спросить мужчину о привлекающих его внимание сигналах, то многие укажут на этот. Безусловно, правильно кусать свои губы – большое искусство. Этому нужно учиться и тренироваться. Если не получается, то можно просто касаться пальцами губ. Ведь важно, чтобы это не выглядело вульгарно.

Оголённые части тела

Сразу отметим, что это не про ультракороткую юбку или глубокое декольте. Каждая кокетка знает, что нужно открывать такие участки тела, как запястья, ключицы, плечи и спину. Они выделяют из толпы, создают привлекательный образ и будоражат мысли мужчин. Важный момент – оголять нужно не всё сразу.

Взгляд

Кокетливый взгляд – главное оружие женщин. Именно глаза говорят о заинтересованности. Зрительный контакт – один из искренних бессознательных сигналов влюблённости. Учтите, что долгий взгляд прямо в глаза иногда может считаться как враждебное или агрессивное поведение.

Что интересно мужчинам, помимо жестов?

Мужчинам интересна сама женщина: её манера общения, индивидуальность, умение поддержать разговор на разные темы. Им нравится, когда их слушают. Это важно. Если вы заметите в ресторане пару, которая внимательно слушает друг друга, немного подавая корпус тела вперёд, значит, их отношения только начинаются.

Парни любят, когда женщина смеётся над их шутками. Всем известно, что юмор – признак высокого интеллекта. И, если вам удастся рассмешить избранника, ваши шансы на крепкий союз возрастут. Не стоит делать это намеренно. Они чувствуют фальшь.