Почему одни живут как им нравится, а другие вынуждены постоянно приспосабливаться?

Психолог Анна Тэжик рассуждает на эту тему и даёт советы тем, кто попадает во вторую категорию.

Анна Тэжик психоаналитический психолог, КПТ, коуч «Жизнь человека — это сложный мозаичный пазл, состоящий из множества факторов и обстоятельств, которые формируют его путь. Однако зачастую можно заметить, что некоторые люди как будто «плывут по течению». Они живут так, как им нравится, в то время как другие ощущают постоянную необходимость приспосабливаться к окружающей среде и обстоятельствам. Почему так происходит? Разбираем основные факторы».

Первый и, возможно, наиболее важный фактор — это внутренняя психология человека. Наши личные убеждения, ценности и уровень самоуважения могут сильно влиять на то, как мы воспринимаем мир и взаимодействуем с ним.

Люди, имеющие крепкую уверенность в себе и своих ценностях, часто склонны жить так, как им нравится, несмотря на обстоятельства. Также важно учитывать личные предпочтения и интересы. Человек, уделяющий внимание своим страстям и увлечениям, привык строить жизнь вокруг них. Это может создать впечатление, что он живёт «как ему нравится», потому что делает то, что приносит ему настоящее удовлетворение.

В этот вопросе наши личностные характеристики играют большую роль. Например, люди с высоким уровнем самоэффективности и уверенности в себе, скорее всего, будут жить так, как им нравится, потому что они верят в свои способности и не сомневаются в решениях. Те, у кого понижен уровень самоэффективности и уверенности в себе, могут испытывать больше трудностей.

Фото: istockphoto.com

С другой стороны у нас располагаются внешние обстоятельства, которые влияют на то, как мы ведём свою жизнь. Они могут включать в себя социальное окружение, экономическое положение, образование, профессиональную карьеру и многие другие аспекты.

Следующий фактор — социальное окружение. Семья, друзья, и общество, в котором мы живём, оказывают сильное влияние на наши решения и поведение. Люди, в окружении которых ценятся индивидуальные стремления и свобода выбора, часто более свободны в том, как они живут свою жизнь. И, напротив, в обществах, где ценятся традиции и социальные ожидания, люди могут чувствовать себя склонными к приспособлению.

Важную роль также играют финансовая стабильность и возможность выбора. Люди с ограниченными ресурсами вынуждены приспосабливаться, чтобы выжить и обеспечить свою семью. В то время как более обеспеченные люди имеют больше свободы в выборе своего образа жизни.

Образование и профессия — ещё два важных фактора. Они могут определять степень свободы и возможность жить так, как хочется. Например, некоторые профессии предоставляют бóльшую независимость и гибкость, чем другие. Также мы понимаем, что люди, которые заботятся о других (например — о своих родителях), могут быть вынуждены приспосабливаться, чтобы удовлетворить потребности своих близких.

Фото: istockphoto.com

Чаще всего реальность заключается в комбинации внутренних и внешних факторов. Люди могут найти способы приспособиться к обстоятельствам, сохраняя при этом свои ценности и интересы. Это требует баланса между адаптацией и самовыражением.

В конечном итоге вопрос о том, почему одни живут, как им нравится, а другие вынуждены приспосабливаться, сложен и многогранен. Он зависит от множества факторов, как внутренних, так и внешних, и может изменяться в течение жизни человека.

Хотелось бы отметить, что человек уникален и имеет свои собственные причины для того, чтобы жить так, как он живёт. Некоторые люди могут быть вынуждены приспосабливаться из-за внешних обстоятельств, таких как экономические или социальные условия, которые могут ограничивать их возможности. Других ограничивают личные проблемы, такие как депрессия или тревога. Они могут мешать им принимать решения и действовать в соответствии со своими желаниями.

Каждый из нас имеет свой собственный путь. Нет единственно верного способа прожить свою жизнь. Не смотрите на других. Не ищите пример. Возможно, то, что вас ограничивает сейчас, — это и есть личная точка роста.