Планы на отпуск: 5 лучших мест в России для пляжного отдыха

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Хотя до лета остаётся ещё несколько месяцев, помечтать о море и выбрать направление для пляжного отдыха можно уже сейчас. Тем, кто ценит комфорт и безопасность, стоит избегать «диких» мест для купания и обратить внимание на оборудованные чищеные пляжи с хорошей инфраструктурой и неплохим сервисом. Несколько подсказок, где их искать, дам ниже».

Пляжи «Мандарин» и «Ривьера», Сочи

Большой Сочи – это более 100 км черноморских пляжей, среди которых точно найдётся «тот самый». Ну а начать поиски «своего» пляжа лучше с признанных лидеров – «Ривьеры» в центральной части города и «Мандарина» в Адлере.

Пройти мимо «Ривьеры» сложно: пляжный комплекс находится в самом сердце курорта, на выходе из одноимённого парка и недалеко от морского вокзала. Здесь всегда многолюдно, однако места хватает всем. Помимо стандартных шезлонгов и зонтиков, к услугам отдыхающих душ и прокат инвентаря. А благодаря оборудованным пандусам пляж «Ривьера» подойдёт маломобильным отдыхающим и семьям с детьми в колясках, которые также оценят его главное преимущество – песок, а не гальку.

Пляж «Ривьера» Фото: РИА Новости

«Мандарин» – противоположность «Ривьере» не только в географическом плане, но и по набору развлечений. Этот адлерский пляж любят парочки и поклонники активного отдыха. Первые – за стильное оформление и возможность арендовать персональное бунгало, вторые – за шанс попрактиковаться в самых разных видах спорта, от спокойного сапбординга до экстремальных полётов на параплане или заезда на гидроцикле. Ну а рядом с пляжем довольно много сетевых ресторанов, что позволяет комфортно отдыхать целый день, не прерываясь на выходы в город.

Пляж «Мандарин» Фото: mandarin-mall.com

Пляжи посёлка Янтарный, Калининградская область

Лето на Балтике короткое и непредсказуемое, а потому курорты Калинградской области редко выбирают для пляжного отдыха – скорее для экскурсий или хайкинга. Тем не менее только в одном Янтарном сразу несколько пляжей отмечены «Голубым флагом» – стандартом качества международного «Фонда экологического образования».

Это пляжи «Шахта Анны» и безымянный пляж рядом с парком Беккера – оба широкие, песчаные, протяжённые, чистые и с единообразной инфраструктурой в экостиле. Пляжи в Янтарном, в отличие от более шумных променадов в соседних Зеленоградске и Светлогорске, не пестрят аттракционами и коммерцией – они здесь ушли на второй план, уступив место природе. Так что развлекать себя придётся самим – или ненадолго забыть о развлечениях, чтобы провести время наедине с собой или за душевным разговором с близкими.

Шахта Анны Фото: tripadvisor.ru

Серебряный бор, Москва

Когда времени или возможности уехать на море нет, спасают городские пляжи. В Москве звание фаворита вот уже несколько лет удерживают три пляжа в Серебряном бору на западе столицы. За последние годы здесь были созданы все условия для комфортного отдыха у воды: спортивные площадки, пространства с лежаками и зонтиками, беседки и мангальные зоны.

Ну а самое главное – в Серебряном бору официально разрешено купаться, что для Москвы большая редкость. Впрочем, одобрение санитарно-эпидемиологических служб служит магнитом для москвичей, так что в жаркую погоду место на пляже лучше занимать пораньше.

Серебряный бор Фото: РИА Новости

Солнечное, Ленинградская область

Петербургу с местами для отдыха на воде повезло больше – один только Курортный район почти полностью закрывает потребность горожан в пляжах. Почти бесконечная полоса песка тянется от самого Сестрорецка, проходя через легендарные петербургские места типа Комарова или Репина.

Ну а Ласковый пляж в посёлке Солнечное любят за необычные авангардные скульптуры и неплохую по меркам северных курортов инфраструктуру, которую стараются обновлять к каждому сезону. Однако купаться на Ласковом, как и на всех других курортах Финского залива, не разрешено – зато можно встать на вейк, сап или просто наслаждаться многочасовой прогулкой в дюнах и зарослях шиповника.

Ласковый пляж в посёлке Солнечное Фото: vk.com/club173208536

Избербаш, Дагестан

Побережье Каспийского моря – не самое популярное пляжное направление, однако все, кто решил провести отпуск в Дагестане, отмечают схожесть местных пляжей с приазовскими курортами: то же мелководье, нарастающая глубина, чистый вход в воду и прозрачная голубая вода.

Городской пляж в Избербаше подтверждает каждую из этих характеристик, а сверх добавляет низкие цены на лежаки, прокат спортивного оборудования и локальную кухню. К тому же даже в высокий сезон здесь довольно мало людей, что помогает именно расслабиться и отдохнуть, а не бороться за узкую полоску песка с другими туристами.

Городской пляж в Избербаше Фото: tripadvisor.ru