Как шнуровать кроссовки, чтобы не завязывать: 10 интересных способов от стилиста

Елена Мельник дизайнер бренда Monza и основатель компании Mono-Stil «Кроссовки — это современная гардеробная база. Сегодня их носят практически все: мужчины и женщины, взрослые и дети. Именно поэтому лайфхаки по шнуровке — это то, чем стоит вооружиться каждому. Если вам лень постоянно завязывать шнурки, предлагаю разобрать методы, которые позволят избежать этих манипуляций, сэкономить время и разнообразить свою модную жизнь».



Кеды и кроссовки — это не просто удобно, но и актуально. Идея присутствия спортивной обуви в повседневных гардеробах остаётся в списке трендовых и не собирается сдавать позиций. Кроссовки активно используются в самых разных образах. Особенно смелые модники вписывают их даже в деловые комплекты. Если говорить о более привычном применении, то это стили спортшик и casual. Здесь кроссовки и кеды — органичная часть образов.

Каким бы ни был ваш уровень модной решимости, навыки оригинальной шнуровки пригодятся в любом случае. Да, мы будем рассматривать методы, которые позволяют избежать завязывания. Однако большинство из них — это ещё и способы сделать образ интереснее.

Способы шнуровки

1. Перекрёстный

Самым простым способом является перекрёстный. Сначала пропустите концы шнурков сквозь нижние отверстия с изнаночной на лицевую сторону. Затем тяните вверх и выравнивайте так, чтобы обе половины находились на одном уровне. После этого конец правой половины проденьте в лунку с левой стороны, а левый перекрещивайте и вставляйте с другой стороны.

То же самое проделайте с каждым последующим отверстием, перекрещивая шнурки. Сверху концы должны оказаться с наружной стороны. На этом этапе необходимо задействовать дополнительные отверстия сбоку – каждую из свободных частей просунуть в них со своего бока. Когда они окажутся внутри, нужно спрятать концы под стельку.

Фото: ManuelVelasco / istockphoto.com

2. Прямой

Плюс метода заключается в том, что это не только практично, но и красиво. Шнурки можно немного подтянуть и спрятать внутрь кроссовок или кед, если требуется. Держатся они прочно. Применить этот метод можно к любому виду обуви, но он подходит только для тех моделей, которые имеют чётное количество лунок.

Нужно начать шнуровать снизу. Важное условие – один конец должен был немного короче второго. Первую часть проденьте с внутренней стороны в отверстие, которое находится выше, но на той же стороне. Вторую вытащите наружу, продвигаясь выше на две петли по той же стороне. Помните, что важно двигаться снаружи внутрь.

3. «Барельеф»

Этот способ имеет также другое название – «ленточный». Он похож на «шахматный» метод. В данном варианте шнурки как бы выступают над кроссовками. Это напоминает барельеф на стене. Важно отметить, что в этом случае шнурки стоит выбирать плоские, которые похожи на ленты. Почему? Просто так шнуровка будет выглядеть более эффектно.

Лучше использовать шнурки двух цветов. Первый нужно завязать как обычно — прямым методом. Второй – пропустить через первый, продевая поочерёдно – сверху и снизу.

4. «Лист»

Это отсылка к специальному рукоделию для развития мелкой моторики у детей. Они буквально прошивают с помощью нитки или шнурка листья деревьев по подготовленным заранее отверстиям по определённой схеме. На языке оригинала звучит как leaf lacing.

Что касается шнурования обуви, то данный метод визуально похож на военную шнуровку. В этом случае перекрёстные линии располагают на язычке под берцами, а над ними получаются параллельные полосы с одинаковыми промежутками друг между другом.

Фото: popovaphoto / istockphoto.com

5. «Матросский»

Существует способ завязывания шнурков с помощью морского бантика. Его отличительная особенность заключается в том, что такой узел не развяжется при ходьбе, а значит, не нужно будет постоянно отвлекаться. Это практично и удобно.

Такой бантик – один из видов морского узла. В частности – рифовый узел, но с двумя «ушками». Он хорошо подходит для коротких концов шнурков. Чтобы получить его, необходимо завязывать прямой узел, но с петлёй на втором полуузле.

6. «Европейский»

Нужно продеть шнурок снаружи в нижние петли обуви. Один конец изнутри необходимо пропустить в ближайшее отверстие, двигаясь по диагонали. Со вторым концом нужно проделать то же самое, но вставить его не в следующее отверстие, а в то, которое расположено выше. Шнурок, оказавшийся на поверхности, необходимо продеть в лунку на том же уровне внутрь. Продолжать, пока не закончатся отверстия.

7. «Молния»

Это довольно сложный метод. Он потребует терпения и времени. Начните с того, что вставьте шнурок в нижнее отверстие и вытащите по бокам с двух сторон. Концы подверните до стяжек на том же уровне и вытащите через несколько петель изнутри. Затем перекрестите их на лицевой стороне и проденьте под стяжками, поднимаясь на уровень выше. Проделайте то же самое до верха.

8. «Римский»

Название этого способа выбрано не случайно. Внешне шнуровка напоминает римские цифры. Такой вариант отлично смотрится как со спортивной, так и с классической обувью. Он универсален.

Просто пропустите правую часть в противоположное отверстие снизу, левую – выведите из следующей верхней лунки. После этого перекрестите оба шнурка в два отверстия справа. Правый протяните через две лунки наверх, а для левого нужно повторить первый шаг. Затем скрестите оба шнурка и переведите их на левую сторону.

Фото: mixetto / istockphoto.com

9. «Лесенка»

Также относится к сложным способам. Стоит отметить, что в данном случае шнурки не будут затягиваться плотнее, если вам это станет необходимо в процессе. Учтите такой нюанс перед долгим походом или пробежкой.

Зато этот тип шнуровки выглядит эффектно. К нему стоит прибегнуть, если вы носите хайтопы или при наличии длинных шнурков.

Итак, какой будет техника? Нужно правую и левую части шнурка вывести с внутренней стороны наружу. Оба конца приподнять и вставить в отверстия, которые расположены сверху. После перекрестить их между собой и продеть под вертикальными участками. Затем поднять на уровень выше, пропустить в лунки и снова перекрестить. Продолжать, пока не закончатся отверстия.

10. «Узловой»

Считается одним из самых надёжных методов шнуровки. Его суть проста – на каждом уровне делать дополнительный одиночный узел. За счёт этого создаётся прочное стягивание. Главная фишка в том, что завязка проходит изнутри через нижнее отверстие. При связывании две части расходятся в противоположные стороны. Они выводятся, так же, как и первый ряд, – наружу.

Фото: ljubaphoto / istockphoto.com

Сегодня шнуровка в тренде! Особенно интересная. Поэтому смело экспериментируйте. Можно выбирать необычные шнурки: яркие, фактурные и так далее. Разноцветные изделия — тоже фишка сезона. В одном кроссовке можно использовать красный шнурок, а в другом — зелёный. Это одно из самых модных сочетаний. Только помните, что нужно знать меру. Разные по цветам (или любые необычные) шнурки хорошо смотрятся на однотонных кроссовках. Желательно использовать для таких экспериментов белые, чёрные или бежевые модели.

Также не забывайте, что главная задача шнуровки — фиксировать вашу стопу. Чем она слабее, тем выше риск получить травму. Если речь о неспешной прогулке, вполне можно позволить себе лёгкую фиксацию и просто убрать концы шнурков под стельку. Если вы экипируетесь на пробежку или любую другую тренировку, на первое место ставьте заботу о своём здоровье. Плотно завязывайте шнурки.