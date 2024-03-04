Как растянуть кроссовки и не испортить их: 15 способов — современные и народные

Елена Мельник дизайнер бренда Monza и основатель компании Mono-Stil «Тесная обувь, сдавливая стопу, ухудшает кровообращение. Могут появиться заболевания суставов, вен (варикозное расширение, тромбофлебиты). Не редкость — нарушение осанки, походки, образование мозолей, шпор, перенапряжение мышц. У подростков могут неправильно сформироваться скелет и деформироваться стопы. В частности, изменение в районе первого пальца. Появляется «косточка», что также приводит к бурситу и ониходистрофии».



Важно носить пару по размеру, ведь речь идёт о здоровье нашей опорно-двигательной системы. Особенно это касается кроссовок, так как ноги во время тренировок подвергаются колоссальной нагрузке. Регулярные занятия в неудобной обуви приводят к пережатию сосудов стоп. Человека начинают мучить отёки, онемение и судороги в ногах. Также появляется боль в пяточной области и в районе ахиллова сухожилия. Чтобы избежать негативных последствий от тренировок, стоит растянуть новые модели после покупки.

Какие материалы можно растянуть?

Помните, что обувь можно растянуть максимум на полразмера, и то – только в некоторых местах. Какие материалы подвергаются деформации? Натуральная кожа или замша, а также текстиль. Изделия из синтетических тканей поддаются изменениям намного сложнее, а в некоторых случаях это и вовсе бессмысленное дело.

Совсем жёсткие и некомфортные модели лучше даже не начинать растягивать. Проще отказаться от покупки в пользу более подходящего варианта.

Фото: PeopleImages / istockphoto.com

Разнашивание

Помните, что адаптация обуви происходит от трёх до семи дней. Лучше начать растягивать заранее до выхода в узкой паре. Ежедневно по 15 минут носите дома на плотный носок. Этого достаточно. Но лучше делать вечером. Почему? За день ноги отекают, а стопа становится более плоской.

Кстати, по этой же причине стоит посещать специализированные магазины вечером. Так вы точно сведёте к минимуму риск купить пару на полразмера меньше.

Современные способы растяжки кроссовок

Хоть раз в жизни все мы сталкивались с неудобной обувью. Даже дорогие модели от известных дизайнеров тоже могут натирать. Почему так происходит? У всех разная анатомия. Это нормально. Поэтому так популярны различные методы, которые позволяют подогнать новую пару под себя. В первую очередь стоит обратиться к профессиональным способам.

1. Спрей или пена

Для небольшой деформации изделий из кожи, замши хорошо подойдёт соответствующий спрей. Сегодня на рынке их представлено различное множество. Они просты в применении. Нужно лишь распылить жидкость, пока влажность сохраняется, обуть и походить в обуви до полного высыхания. Это позволит подогнать кроссовки по форме стопы.

Чтобы избежать повреждения изделия, стоит предварительно нанести раствор на малозаметный участок. Это позволит проверить стойкость красителей.

Также производители предлагают приобрести косметику в виде пены в аэрозольном баллончике. После впитывания она глубоко проникает в структуру кожи, размягчая её. Это самый действенный способ.

Фото: Mukhina1 / istockphoto.com

2. Колодка-растяжитель

Если нужно максимально деформировать обувь, то, как правило, используют колодку-растяжитель. Её также называют распорки. Они есть во многих магазинах и ателье. С их помощью можно изменить как длину, ширину, так и подъём. Такое средство подходит для натуральной замши и кожи.

Есть разные виды: пластиковые, деревянные и металлические. Принцип действия у них один – винт с резьбой, по которому перемещаются главные элементы. Вращая данный механизм, можно регулировать параметры изделия. Просто нужно вставить устройство внутрь кроссовок и корректировать.

Но помните, что деформировать стоит, пока изделие визуально не изменит форму. Лучше сделать в несколько подходов. Почему? Есть риск образования трещин или разрыва швов.

Кстати, необязательно покупать данное приспособление. Можно отнести пару в мастерскую, где вам всё сделает профессионал. Он поможет оценить силу воздействия на материал. За качество не придётся переживать. Дополнительно обувщик использует специальные кремы и присыпки, влияющие на волокна ткани.

Также стоит доверить дело мастеру, если у вас хайтопы. Высокие кроссовки имеют задник, закрывающий щиколотки. Его можно сломать при самостоятельном воздействии.

Народные методы растяжки обуви

В народе есть несколько способов, как разносить пару дома. Рассмотрим самые популярные варианты.

1. Пакет с водой

Налейте в прочный пакет воду, положите этот мешочек внутрь обуви и уберите в морозильную камеру. Оставьте минимум на шесть часов, пока вода не замёрзнет. После этого кроссовки выньте и дождитесь, пока лёд не растает. Если после первого раза материал недостаточно растянулся, необходимо повторить процесс.

Такой способ подходит, когда жмёт в пальцах. Ему очень хорошо поддаются замша и кожа.

Фото: Kanur Ismail / istockphoto.com

2. Спирт, уксус или керосин

Ещё одним популярным способом является обработка изделия снаружи и изнутри спиртом, уксусом (3%) или керосином. После этого необходимо надеть плотный носок, затем – обувь и активно походить в ней дома в течение одного часа. Чтобы убрать резкий запах, используйте мыльный раствор. После высушите на открытом воздухе.

Кстати, спирт, уксус и керосин можно заменить средством для мытья окон и зеркал. Главное, чтобы в их составе был спирт. Также разрешается использовать одеколон.

Если у вас цветные кроссовки, то от данного метода стоит отказаться.

3. Масло или вазелин

Если вам нужно растянуть кроссовки из гладкой кожи, которую давно не носили, можно обработать её ватным диском, пропитанным растительным или касторовым маслом. Также подойдёт вазелин. Эти средства смягчают кожу.

Как действовать? Выньте стельки, обработайте всю поверхность, после чего вытрите все излишки. Наденьте толстые носки и обувь. Походите в течение часа. Помните, что данный способ не подходит для тканевых кед.

Фото: Pavel Samsonov / istockphoto.com

4. Крупа

Наполните обувь крупой, влейте внутрь воду и оставьте на восемь часов. Набухание зёрен поможет растянуть материал. После этого нужно высыпать наполнитель, протереть обувь изнутри и разносить до полного высыхания.

5. Газета

Это любимый народный метод растяжки обуви. Нужно разрезать или нарвать газету на куски, набить ими кроссовки и залить воду. Влажная бумага быстро набухнет и полностью заполнит пространство изнутри. Далее следует дождаться полного высыхания. Но не стоит держать пару возле радиатора или на тёплых полах.

6. Фен

Ещё один вариант – надеть носки и активно продуть феном те места, где жмёт.

Помните, что не стоит подносить прибор слишком близко. Также следите, чтобы направление горячего воздуха не попадало на швы. Есть риск, что они разойдутся. После походите в обуви по квартире, пока она не остынет.

7. Кипяток

Небезопасный способ, но к нему зачастую прибегают. Вскипятите воду, быстрым движением окуните кроссовки в кипяток. После этого наденьте толстые носки и ходите, пока пара не остынет. Лучше повторить процесс несколько раз.

Можно подержать область, которая требует деформации, под горячей водой (60-70 градусов) и поносить дома. Но этот способ работает только для изделий из кожи и текстиля.

8. Вода

Если кроссовки замшевые, то стоит избегать контакта внешней поверхности материала с водой. Такую пару можно деформировать. Как? Наденьте обувь на слегка мокрый носок и походите по дому.

9. Пар

Выполняйте аккуратно с соблюдением правил безопасности, чтобы не получить ожог. Необходимо подержать обувь над паром (над кипящей водой в кастрюле, например). Затем набейте её кусками газеты. Оставьте сохнуть при комнатной температуре.

10. Картофель

Очень действенный способ, хотя и кажется весьма странным. Что нужно? Почистить картофель, положить по клубню в носовую часть. Оставить на восемь часов. После этого нужно просто вытащить овощ. За счёт чего произойдёт деформация? Всё дело в картофельном соке. Он размягчает материал.

11. Мыло или свечка

Такой способ подойдёт, если натирает пятка. Нужно просто смазать заднюю поверхность кроссовок сухим мылом или свечкой.

12. Молоток

Если вы испытываете дискомфорт в области пятки, то стоит прибегнуть к следующему методу. Особенно способ эффективен для кед. Сперва смочите тряпку водой. Приложите её к заднику с внутренней стороны изделия. Поставьте обувь так, чтобы область пятки находилась на твёрдой поверхности. Возьмите в руки молоток и плоской стороной слегка простукивающими движениями пройдитесь вдоль этого места.

Фото: Siarhei Khaletski / istockphoto.com

13. Удаление стельки

Если нужно растянуть изделие в ширину, то многие владельцы спортивной обуви просто вытаскивают стельку. Это позволяет увеличить свободное пространство. Однако не стоит так делать, ведь данная часть кроссовок необходима. Она выполняет ряд важных функций. Например, снижение ударной нагрузки на суставы и позвоночник, профилактику косолапости, плоскостопия и мозолей. Также снижает утомляемость и болевые ощущения после сильных нагрузок. Как быть в таком случае? Заменить стельку на более тонкую.

В целом, что касается коррекции обуви, важно отметить, что к этому стоит прибегать только при минимальном дискомфорте. Когда, например, один ботинок сел нормально, а второй слегка жмёт в пальцах или пятке. Помните, что мы все ассиметричные. Это вариант нормы.

Если вы хотите конкретную пару, но нет вашего размера, не стоит покупать то, что мало, с намерением растянуть. Зачем тратить время, деньги и нервы на подобные манипуляции? Во-первых, вы можете «перерастянуть» и обувь будет болтаться. Во-вторых, какая бы качественная ни была вещь, каждая модель сшита с учётом установленного стандарта. Чрезмерное внешнее воздействие может повлиять на долговечность материала изготовления. Кроме этого, покупка уже не будет на гарантии.