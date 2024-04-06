Кто такие скуфы и как не попасть в их ряды? Вся правда о типаже мужчин за 35 лет

Скуфы, тюбики, чечики, масики и штрихи — так классифицируют современных мужчин в русскоязычном сегменте интернета. Какие-то определения имеют приятные характеристики, хоть и звучат довольно жаргонно, а некоторые – совсем негативные. В разряд последних попадать не хочется ни одному мужчине.

Делят в интернет-сообществе представителей сильного пола по внешности, характеру, образу жизни, пристрастиям. Разберём категорию скуфы. Откуда взялось подобное определение? Чем скуфы отличаются от масиков? И что нужно делать, чтобы разрушить стереотипы о внешности и поведении мужчин после 35?

Кто такие скуфы?

10 лет назад определение скуф было знакомо лишь узкому кругу людей, дискутирующих на определённых веб-площадках. И только в 2021-м слово вышло за пределы закрытой группы и стало популярно у широкой массы людей. Особенно активно его используют в молодёжной среде.

Фото: Liubomyr Vorona/istockphoto.com

Скуф — отрицательная характеристика мужчин в возрасте за 30, которые перестали заботиться о своей внешности и не имеют планов на жизнь. Они не хотят совершенствоваться и трудиться. Как правило, имеют «пивной животик», что является следствием употребления нездоровой калорийной пищи и большого количества алкоголя. Скуфы равнодушны к спорту. Отдыхают они, валяясь на диване.

Мужчины этого типа имеют семью, детей, увлечены компьютерными играми. Они не амбициозны, боятся менять свой привычный режим дня и место работы. Считается, что скуфы придерживаются консервативных взглядов, критикуют новаторские идеи, выражают недовольство окружающим.

Откуда появилось определение «скуф»?

Скуф — это сокращение от фамилии блогера Алексея Скуфьина. Он являлся создателем и модератором веб-форума «Двач», где соблюдалась строгая анонимность. После ссоры с одним из пользователей имиджборда его личность рассекретили, слили в Сеть фотографии и другие персональные данные.

Алексей Скуфьин подвергся травле со стороны хейтеров за свой внешний вид и взгляды. После фамилию сократили до скуфа, а людей с похожими внешними данными и убеждениями стали называть этим определением. Слово стало нарицательным.

Стоит отметить, что после жестокого хейта Алексей Скуфьин перестал выкладывать сообщения на веб-платформе и пропал из инфополя. Есть версия, что его заблокировали, не дав возможности высказываться.

Кого сегодня называют скуфами?

Из имени собственного скуф стал трендом и мемом. В рунете нашлось много как сторонников и защитников позиции Скуфьина, так и людей с противоположными взглядами на жизнь. Под его определение попадают даже женщины, которых называют скуфынями. Слово также преобразовали, появился глагол соскуфиться. Он означает стать скуфом.

Конечно же, не обошлось без селебрити и известных персонажей кино. Пользователи интернета сразу начали искать скуфов среди звёзд, общественных деятелей, блогеров. Так, под определение попал актёр Леонардо Ди Каприо. В социальных сетях и на различных форумах посчитали, что в какой-то период оскароносный актёр стал меньше следить за внешностью и ухаживать за собой.

Леонардо Ди Каприо Фото: Mike Coppola/Getty Images

Сейчас в спорах, особенно на интернет-площадках, определение используют, чтобы принизить оппонента, указав на его непривлекательность.

Кто-то относится к слову с долей юмора. Они считают, что каждый мужчина после 35 может стать скуфом. Многие даже не стесняются называть себя героями мема.

В противовес скуфам используют определение масик. Таких мужчин считают милыми, отзывчивыми, эмпатичными. Они ухаживают за собой, понимая важность занятий спортом для своего будущего, следят за внутренним психологическим состоянием. С ними приятно общаться, и считается, что масики никогда не будут вступать в спор, желая найти компромиссы.

Как не стать скуфом?

Каждый сам выбирает собственный путь развития. Но если вы не хотите попасть под негативную оценку общественности и осознали важность занятий спортом для своего здоровья, то начать никогда не поздно. Главное — соблюдать правила умеренных тренировок и понимать, что после 30 лет тоже возможно привести своё тело в форму. Но результат не может быть быстрым.

Михаил Прыгунов топовый фитнес-тренер FitStars, мастер спорта России по бодибилдингу «У каждого индивидуальная история жизни, которая либо подталкивает к тому, чтобы начать заниматься спортом, либо нет. Человек начинает что-то делать и меняется в лучшую сторону или остаётся в прежнем состоянии. Возможно, у него и вовсе нет такой потребности. Если же желание есть, нужно браться за себя».



С чего начать?

Сформулируйте желание — чёткое и понятное. Оно должно быть сильным. Только осознанное и явное намерение переходит в результат. Вы можете просто планировать, рисовать мечты в голове, но при этом ничего не делать. Продолжать лежать на диване и уповать на судьбу. И лишь когда действительно загоритесь намерением изменить режим дня и образ жизни, тогда сможете перейти к реальным действиям.

Фото: BartekSzewczyk / istockphoto.com

Как приступить к занятиям?

Пусть это будет банально, но начать стоит с простых упражнений дома: приседания, отжимания, кардиоупражнения, приставные шаги, подъёмы рук. Повторять столько, сколько получается. Поначалу даже такие простые действия могут даваться с трудом, но со временем лень отступит, вы увидите результаты.

Дальше можно усложнять и плавно повышать интенсивность. Не надо сразу идти в тренажёрный зал, если вы нетренированные, имеете лишний вес, слабые атрофированные мышцы. Когда неопытный спортсмен пытается показать максимум своих возможностей, он может травмироваться. Двигайтесь от простого к сложному, не переусердствуйте.

Также стоит помнить, что спорт — это не быстрая волшебная таблетка. Человек после 35 лет, который никогда ничем подобным не занимался и ведёт нездоровый образ жизни, не сможет через месяц тренировок сразу увидеть результат. На это могут потребоваться годы. С возрастом увеличивается необходимость прикладывать большие усилия для того, чтобы достичь результата.

Иногда можно услышать мнение, что «не надо себе ни в чём отказывать, вам должно быть комфортно». Это в корне неверно, на мой взгляд. Важно взять себя в руки и начать что-то делать. Выходите из зоны комфорта, которая привела вас к текущему плачевному состоянию. Только тогда вы сможете показать высокие результаты в спорте и уменьшить проблемы со здоровьем.