Кто такой сигма-самец и почему он круче альфы? 4 признака типажа и примеры реальных мужчин

В сигма-самцах можно узнать героев боевиков и психологических драм. Например, Джона Уика или Тайлера Дёрдена из «Бойцовского клуба». Они яркие, загадочные, проявляют силу, но при этом не стремятся к лидерству в привычном понимании.

Именно так пользователи социальных сетей охарактеризовали модный в последние несколько лет типаж мужчин. Сигмы — очень кинематографический образ, но люди со схожими качествами встречаются и в реальной жизни. Чем же этот типаж так привлекает? Разбираемся вместе с психологом.

Кто такой сигма-самец?

Станислав Самбурский бизнес-психолог, клинический психолог «Клиника доктора Аникиной» «Стоит сразу же оговориться, что данное определение не является научным. Сигма-самец — термин из сленга интернет-сообщества, ставший популярным благодаря мемам, блогерам и тренерам по личностному росту. Тем не менее он в ходу и его стоит разобрать. Какие же черты приписываются этим мужчинам? Сигмы — самодостаточные, уверенные, независимые. Они являются интеллектуалами и легко адаптируются к ситуации. Их часто противопоставляют альфа-самцам».



Сигма не укладывается в традиционную популярную теорию социальной иерархии альфа-бета-гамма-омега-дельта. Часто её рисуют в виде пирамиды, где на вершине расположены альфа-самцы — лидеры, имеющие власть, уважение и признание общественности. Далее по нисходящей находятся типажи с менее ярко проявленными характеристиками.

Фото: SrdjanPav / istockphoto.com

Сигме не нашлось в ней места. Теория была подвергнута критике как упрощённая, устаревшая и не соответствующая реальности в 2010 году. Американский блогер Теодор Роберт Бил предоставил другую классификацию типажей, в которую вошли дельты, гаммы, лямбды, сигмы и омеги.

По его концепции, сигмы — это мужчины, которые находятся на одном уровне с альфами, то есть на верхушке классификации, но вне пирамиды социальной иерархии.

Сигмы никому не подчиняются и не зависят от мнения окружающих, живут по своим правилам, не поддаваясь внешнему влиянию. У них отмечается высокий интеллект, развита креативность. Сигмы привлекательны для женщин, но не привязываются к ним. Этакий архетип «одинокого волка», который не нуждается в стае.

Основные черты сигма-самца

Характеристики нового типа личности весьма условны и не имеют чёткой градации. Создаются они, как правило, пользователями соцсетей. Но всё же, проведя анализ, можно выделить несколько явных черт типажа.

1. Самодостаточность

Сигма-самец не нуждается в подтверждении своего статуса, власти, привлекательности и успеха от других. Он не ищет одобрения, похвалы, внимания или зависимости от окружающих. Полагается на свои способности, знания и опыт. Уверен в себе и в своих целях, не боится отличаться от других. Живёт по своим правилам и ценностям, при этом редко нарушает права и свободы других.

2. Адаптивность

Сигма-самец способен приспосабливаться к любым условиям, обстоятельствам, средам и людям. Не боится перемен, легко идёт на риск. Предпочитает учиться на своём опыте и ошибках, может найти выход из любой ситуации, решить проблему, достичь цели.

Фото: Milan Markovic / istockphoto.com

3. Интеллектуальность

Сигма-самец опирается на высокий интеллект, а не только на силу. Он имеет способности к анализу, абстрактному и критическому мышлению, саморефлексии и самоконтролю. Не боится сложных вопросов, противоречий, парадоксов. Сигмы любят учиться, экспериментировать и открывать новое.

4. Независимость

Сигма-самец уверен в своём статусе и привлекательности, поэтому не ищет одобрения и независим от окружающих. Не поддаётся давлению и легко нивелирует манипуляции. Сигма взаимодействует с другими самцами на основе равенства, уважения и нейтральности. Не доминирует над ними, но и не подчиняется им.

Сигма-самец отличается от альфы тем, что не стремится к выраженному положению лидера и не ищет признания. Он относится к заниманию высоких позиций и иерархии в группе с недоверием, индифферентно. Ему не так важно занимать главное место и иметь общепринятый социальный статус. Не участвует в иерархии, но и не подчиняется ей.

Роль сигма-самца в обществе

Сигма-самец играет в обществе роль альтернативного, инновационного и креативного агента, заряжая людей своим примером, идеями и действиями. Он демонстрирует возможность жить и действовать по-другому, по своему выбору, быть свободным в своих желаниях и путях достижения целей.

Сигма способствует изменению общественного сознания, отношений и общественных структур, внося в социум разнообразие, инновационность, креативность и во многих случаях являясь основой прогресса.

Сигма-самец воспринимается в обществе по-разному, в зависимости от уровня развития, культуры и ценностей общества. Где-то сигма – герой, лидер, реформатор и новатор. В других парадигмах – опасный бунтарь и неконтролируемый диссидент. В третьих кругах – ещё один незаметный, невостребованный человек.

Как и любой типаж личности, стоит рассмотреть его под призмой отрицательных и положительных моментов. Это даст понимание того, как же влияет набор тех или иных характеристик на эмоциональное и психологическое состояние человека.

Фото: mpueroleonardo / istockphoto.com

Плюсы сигма-самца

1. Свобода

Сигма не ограничен никакими рамками и условностями: его действия основаны на личных предпочтениях и опыте. Общественные порицания и критика для него остаются всегда за бортом. Может позволить менять своё мнение при появлении новых вводных, быть собой и не подстраиваться под других.

2. Самодостаточность

Сигма лишён букета терзаний и душевных переживаний, рефлексии и сомнений о правильности поступков. Его решение — это всегда чётко спланированное действие, не подлежащее изменениям. Он живёт по своим правилам и ценностям. Это роскошь, доступная немногим.

Минусы сигма-самца

1. Одиночество

В силу своего характера, стиля поведения и убеждений сигма не имеет близких друзей. Семьёй если и обзаводится, то по расчёту, редко вступает в какие-либо сообщества. Он не нуждается в чьей-либо поддержке, душевном тепле и принадлежности к какой-либо группе.

2. Выскоий уровень стресса

Сигма постоянно в готовности к борьбе, поэтому не может расслабиться, отдохнуть и забыться. Внутренние установки не дают ему возможности быть слабым и просить помощи, поэтому от постоянного давления он может испытывать стресс, раздражение и казаться агрессивным.

Таким образом, характеристики сигма-самца влияют на эмоциональное и психологическое состояние мужчины в разных аспектах. С одной стороны, это удовлетворение, гордость и смысл в своей работе и жизни. С другой — сигма, психологически защищаясь от внешнего мира, лишает себя возможности испытывать эмоции. Становится апатичным и эмоционально отключённым.

Чем интересен этот типаж?

Понятие «сигма-самец» имеет определённую значимость и в социальной психологии, так как отражает некоторые тенденции и изменения в современном обществе. В частности, определение связано с такими явлениями, как индивидуализм, независимость, находчивость и самоактуализация. Эти явления характеризуют современного человека, который стремится к свободе, самовыражению, развитию и смыслу жизни.

То есть сигма-самец может быть рассмотрен как одна из возможных моделей поведения и идентичности, которая отвечает современным потребностям и ценностям. Однако психотип имеет свои ограничения и риски. У сигмы могут страдать социальные навыки взаимодействия, сотрудничества.

Сигмы — это очень привлекательный образ для главного героя фильмов, со своей личной драмой. Его любят зрители. В жизни всё же не стоит зацикливаться на определённом психотипе и стоит поискать в мужчинах и другие характеристики. Реальность всегда гораздо интереснее и шире классификаций.

Киану Ривз в роли Джона Уика Фото: кадр из фильма «Джон Уик»

Примеры сигма-самцов в кино

Фильмы — это благодатная среда, чтобы изобразить во всей красе типаж волка-одиночки, действующего не правилам, добивающегося целей. На них хочется смотреть, герои вызывают бурю чувств и вопросов. Они многогранны, и не всегда до конца понятны мотивы их действий.

Патрик Бэйтман из «Американского психопата»

Успешный и богатый финансист не следует моральным и законным ограничениям, а удовлетворяет свои желания. Не зависит от мнения других, но умеет притворяться и манипулировать ими. Он не стремится к дружбе, любви и семье.

Кристиан Бэйл в роли Патрика Бэйтмана Фото: кадр из фильма «Американский психопат»

Тайлер Дёрден из «Бойцовского клуба»

Харизматичный герой не подчиняется правилам и авторитетам, а создаёт свои собственные. Не нуждается в материальных благах, статусе или принадлежности к социальной группе, ценит свободу.

Брэд Питт в роли Тайлера Дёрдена Фото: кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие»

Бывший учитель становится наркобароном, чтобы обеспечивать семью. Получив диагноз «рак», не соглашается на пассивную роль, а берёт жизнь в свои руки и не боится рисковать. Не слушает советов, а полагается на себя, на свою интуицию и чувства.

Брайан Ли Крэнстон в роли Уолтера Уайта Фото: кадр из сериала «Во все тяжкие»

Примеры реальных сигма-самцов

Если не строго придираться к классификации, то, помимо киношных и выдуманных персонажей, типаж сигмы можно выделить и у людей из мира реального. Это, как правило, известный, выдающийся человек, который не просто создал уникальное произведение, но и смог повлиять на умы многих, зажечь, вдохновить. Кто, например, может попасть в данный список?

Джордж Оруэлл — писатель, журналист, литературный критик

Писал о темах, которые были необычными, провокационными для своего времени. Оруэлл был предан своим идеям, и никакие события не могли повлиять на его внутренние ориентиры. Жил по своим принципам, не стремясь к славе и богатству. Для писателя было важнее донести свои взгляды до общественности.

Джордж Оруэлл Фото: From History/Universal Images Group via Getty Images

Джимми Хендрикс — гитарист, певец, композитор

Не подражал другим популярным музыкантам, а искал собственное звучание. Не принадлежал одному из действующих течений, а экспериментировал и искал свой стиль. Не полагался на рекомендации продюсеров и лейблов, а сам записывал музыку и выступал с ней.

Джимми Хендрикс Фото: Central Press/Getty Images

Квентин Тарантино — кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер

Снял множество фильмов, которые стали культовыми. В начале работы не укладывался со своими сценариями в стандарты кинематографа, имел конфликты с продюсерами, но выбирал своё направление и создавал оригинальные произведения. Он не боится шокировать, не боится провоцировать зрителя, готов к критике и относится к ней равнодушно.

Квентин Тарантино Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Эминем — музыкант, композитор, продюсер

Создавал свою музыку, не поддаваясь критике, давлению конкурентов. Выражал свои взгляды, чувства через свои песни, не боясь быть непонятым. Публика не сразу принимала композиции молодого музыканта, но Эминем не опускал руки и продолжал бороться за успех. Для певца было важно доказать миру, на что он способен.

Эминем Фото: Theo Wargo/Getty Images