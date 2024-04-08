Как мужчине носить водолазку и выглядеть круто: 10 примеров стильных образов

Весной на смену шерстяным свитерам и утеплённым джемперам приходят более лёгкие варианты. Например, стоит рассмотреть водолазку. Именно эта вещь должна быть в гардеробе каждого мужчины.

Спешите вы на работу, собираетесь на прогулку в парк или выходите в магазин – она будет уместна в любой ситуации. Но есть и нюансы. Чтобы выглядеть свежо и стильно, водолазку нужно грамотно стилизовать.

Разбираемся вместе с экспертом, как мужчине комбинировать этот элемент гардероба и создавать крутые образы. Для наглядности будем использовать примеры от звёздных модников. Дэвид Бекхэм, Брэд Питт, Уилл Смит, Криштиану Роналду — вот далеко не полный список поклонников водолазки.

Ольга Денега fashion-эксперт интернет-магазина Shopping Live «Водолазка — символ элегантности, практичности и стиля. Сегодня она нередко ассоциируется с образом успешного мужчины. Например, видя чёрную водолазку, мы сразу представляем Стива Джобса. Главный плюс этой вещи — универсальность. Водолазка входит в список базовых вещей. Как же использовать все её модные преимущества? Давайте разбираться».

В модных коллекциях самых разных брендов мы видим большое количество вариантов этого элемента одежды: от классических тонких из мягкого хлопка до более тёплых вариантов из шерсти или кашемира. Однако преимущества водолазки не ограничиваются только её функциональностью и универсальностью. Она предлагает богатые возможности для стилистических экспериментов, вписываясь в различные образы. Уместно будет надеть её как в офис, так и в ресторан.

Милош Бикович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Водолазка отлично выглядит в расслабленных и casual-образах. Её можно успешно комбинировать с классическими брюками и пиджаком для официальной встречи или надеть с джинсами и курткой для прогулки по городу.

Ещё один плюс этой одежды — широкий простор для стилизации. Например, для создания образа, вдохновлённого 70-ми, достаточно дополнить водолазку пиджаком и очками. В таком луке мужчина будет выглядеть элегантно и утончённо. Также водолазку можно надеть с плотной рубашкой и широкими брюками. Этот образ передаст расслабленность и атмосферу 90-х.

Как носить водолазку с джинсами?

Вариантов сочетаний водолазки с джинсами достаточно много. Всё зависит от стиля и образа жизни мужчины. Светлая водолазка с белыми или голубыми джинсами прямого кроя подойдёт для лёгких и современных луков. Такое сочетание освежает и отлично смотрится в тёплое время года, особенно в середине весны или начале осени.

Стив Джобс Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Можно собрать аутфит и противоположный по настроению. Выберите тёмные джинсы и чёрную, коричневую или бордовую водолазку. Эта комбинация выглядит более строго и сдержанно. Поэтому вне офиса или светских мероприятий лучше разбавлять её акцентными аксессуарами и интересными деталями.

Свежо смотрятся и контрастные образы. Например, отлично будут сочетаться нейтральный низ и яркая водолазка. Верх можно выбрать любого актуального цвета: насыщенно-синего, мятного, оранжевого или лавандового. В луках casual-стиля хорошо сочетаются между собой светлые и тёмные оттенки. Например, можно надеть белые джинсы и чёрную водолазку или тёмно-серый низ и бежевый верх.

Криштиану Роналду Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Как носить водолазку с брюками?

Отлично впишутся в образ абсолютно разные брюки. Например, к классическим костюмным вариантам лучше выбирать более сдержанную по цвету и фасону водолазку. Для строгих образов подходят тонкие модели, которые сидят по фигуре.

Однотонная водолазка без декора будет красиво выглядеть с брюками в клетку или мелкую полоску. Здесь также широкий выбор стилизации. Мужчина может надеть только водолазку или же дополнить образ пиджаком с таким же принтом, как на брюках.

Уилл Смит Фото: Ruby Wallau/Getty Images

Также отлично будет смотреться модель «чинос». В таком комплекте можно выбрать более интересный верх. Например, оверсайз фасон, крупную вязку или яркую расцветку.

Если поверх водолазки мужчина не планирует ничего надевать, кроме верхней одежды, тогда лучше отдать предпочтение более плотным и свободным моделям. Варианты с декором тоже будут уместны. Такое сочетание идеально подойдёт для неформальных аутфитов и прогулок по городу.

А вот в случае, если вы хотите создать многослойный образ, лучше надевать прилегающие фасоны без лишних деталей. Например, горлышко светло-серой водолазки, выглядывающее из-под чёрной рубашки, будет стильно перекликаться с серыми чиносами.

Дэвид Бекхэм Фото: Ricky Vigil/Getty Images

Какую обувь выбрать к водолазке?

Правильно подобранная обувь способна трансформировать внешний вид мужчины. Она подчеркнёт уникальный стиль и сделает образ завершённым. Однако подбор обуви целиком и полностью зависит от общего стиля одежды мужчины.

В деловых образах уместны будут и классические туфли, и дерби, и оксфорды, и другие ботинки с чёткими минималистичными формами. В таких вариантах лучше ограничиться чёрным или тёмно-коричневым оттенками, чтобы оставаться в рамках офисного стиля.

Том Холланд и Зендея Фото: Gotham/Getty Images

Также мужчина может подбирать обувь в тон костюма. Но гораздо интереснее будет смотреться цветовое совпадение ботинок с водолазкой.

Для casual и business-casual луков можно отдать предпочтение однотонным кроссовкам или кедам лаконичного фасона. Ещё отлично подойдут лоферы и челси. Стоит заметить, что цветовая палитра в таких образах шире. Например, уместны будут бежевые, белые или светло-коричневые оттенки.

В полуспортивных или брутальных образах к водолазке подойдут более нестандартные формы кроссовок и яркие вставки на обуви. Также для разнообразия можно выбрать ботинки с декоративными элементами и массивной подошвой.

Роберт Паттинсон Фото: Ricky Vigil/Getty Images

Аксессуары, подходящие под водолазку

Многие мужчины игнорируют аксессуары. Это большая ошибка. Именно в простоте водолазки кроется её уникальность. Украшения дополнят образ, сделают его ярче и интереснее. Они могут стать той самой изюминкой, которая выделит мужчину из толпы.

С правильно подобранными аксессуарами даже самый простой аутфит будет выглядеть по-новому и оригинально. Но и здесь важно помнить об умеренности. Не стоит перегружать образ слишком большим количеством украшений. Всё должно быть в меру. На какие же аксессуары стоит обратить внимание мужчине?

Брэд Питт Фото: Kurt Krieger/Getty Images

Цепи на шее добавляют образу шарма и отлично смотрятся с высоким горлом водолазки. Они бывают как длинными, так и короткими. Чтобы создать более интересный и «глубокий» аутфит, комбинируйте несколько цепей разных размеров.

Минималистичные формы и текстуры на кольцах, часах и браслетах идеально дополняют водолазку. Они придают образу утончённость и элегантность, не отвлекая внимание от основных элементов лука.

Ремни становятся особенно актуальными, если водолазка сочетается с брюками того же или похожего оттенка. Они помогают сохранить пропорции и создают интересные линии.

Кит Харингтон Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Обычные очки, не имеющие диоптрий, могут стать стильным акцентом в образе с водолазкой. Они добавляют статусности и завершают аутфит мужчины. Солнечные очки тоже отлично подойдут. Но если вы не хотите повторять образы 90-х, будьте осторожны с таким сочетанием. Лучше разбавляйте комплект яркими и расслабленными деталями.

Хорошо смотреться будут и сумки. Для business-casual стиля выбирайте кожаные небольшие рюкзаки в сдержанных тонах. В строгих комплектах — портфели с чёткими формами. На каждый день уместны даже простые тканевые рюкзаки.

Если вам удастся найти свою идеальную водолазку, модная жизнь станет намного проще. Вы оцените преимущества её базового настроя и сможете легко создавать стильные луки.

Антонелла Рокуццо и Лионель Месси Фото: Из личного архива Лионеля Месси