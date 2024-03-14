Как мужчине носить шарф, чтобы выглядеть круто: инструкции с примерами от Питта и Бекхэма

Ольга Денега фэшн-эксперт Shopping Live «Шарф — это многофункциональный аксессуар, который может сделать лук стильным и элегантным. С его помощью мужчина может не только утеплиться, но и подчеркнуть свою индивидуальность. Как это сделать?»

Изначально мужчины использовали шарф только для защиты от холода, но постепенно этот акссесуар начал видоизменяться и приобрёл определённый статус. Он стал отличительной модной чертой аристократов. Когда шарф приобрёл популярность у представителей высшего общества, появились новые его вариации: более тонкие и дорогие ткани, разнообразные расцветки. Также эволюционировали и подходы к носке. Модники стали выдумывать интересные способы завязывания, необычные узелки.

Шарф мужской в клетку Mascotte, 990 руб. Фото: Mascotte

Как выбрать шарф?

Выбор материала зависит от сезона и ваших предпочтений. Для холодного времени года подойдёт длинный шарф из натуральных шерсти или кашемира. В более тёплую погоду можно выбрать тонкие и короткие варианты из хлопка, льна, шёлка или синтетики.

Шарф должен быть достаточно длинным, чтобы можно было удобно завязать его вокруг шеи на два оборота, но и не слишком громоздким, чтобы не создавать излишнего объёма.

Лёгкий мужской шарф из вискозы Henderson, 2999 руб. / Lamoda Фото: Henderson

Мелкая и равномерная вязка делает вещь более универсальной, подходящей для различных стилей – от официального до стритстайла. Крупная вязка, наоборот, придаёт шарфу более выразительный и дерзкий вид, подходящий для уличных и повседневных образов. Она будет неуместна в формальных и сдержанных аутфитах.

Термошарф Heat Holders, 2999 руб. / shoppinglive Фото: shoppinglive

Нейтральные оттенки, такие как чёрный, серый, или бежевый, будут сочетаться практически со всеми элементами гардероба. Они смотрятся сдержанно и элегантно. Яркие цвета стоит использовать с осторожностью. Отдавайте им предпочтение только в кэжуал-стиле или в сочетании с одеждой в базовых тонах.

Принты на шарфах не находятся под запретом, но выбирать лучше только те орнаменты, которые сможете гармонично вписать в ваш образ: полоску, клетку, геометрические узоры.

Шарф мужской с узором виши Rosedena, 790 руб. / Lamoda Фото: Rosedena

Как носить шарф: 4 трендовых варианта

Один из самых популярных и элегантных способов завязывания шарфа — «французский узел». Как его воплотить? Нужно сложить шарф пополам, обернуть вокруг шеи и продеть конец изделия в образовавшуюся петлю. Этот вариант будет уместен как в кэжуал-образах, так и в более официальных луках. Главное — его можно быстро повторить без особых усилий.

Ещё один простой способ надеть шарф — закрутить его один раз вокруг шеи. Этот вариант хорошо сохраняет тепло и придаёт образу стильный акцент. Концы изделия, свисающие с двух сторон, добавят луку динамики.

Шарф мужской Zarina, 990 руб. Фото: Zarina

Вариант для продвинутых — узел «Аскот». Этот способ напоминает процесс завязывания галстука, но с одним отличием — лицевой конец шарфа в конце нужно не продевать в петлю, а оставить поверх узла. Так аксессуар выглядит необычно и изысканно, но не защищает шею на все 100%. Если решите завязать шарф по такой технике, убедитесь, что не планируете долго находиться на морозе или что на вашей куртке достаточно высокий ворот, который защитит от ветра.

Наконец, можно просто повесить аксессуар на шею концами вперед. Этот способ отлично сочетается с пиджаком, но подходит лишь для тёплых дней, когда защита от погодных условий не так критична.

Как подобрать шарф к верхней одежде?

С пуховиком или паркой будет сочетаться почти любой тёплый шарф. Предпочтение стоит отдать объёмным и плотным вариантам — завяжите их во «французский узел» или обмотайте вокруг шеи два раза.

К пиджаку и пальто лучше выбирать однотонные аксессуары, которые не будут выделяться из образа. Выбирайте оттенки, близкие к цвету верхней одежды (темнее, светлее и т. д.). Так вы сможете добавить образу глубины и сохранить сдержанность комплекта одежды. Особенно хорошо с пальто смотрятся необычно завязанные шарфы или свободный вариант ношения этого акссесуара.

Шарф мужской befree, 699 руб. Фото: befree

В каком случае будет стильно смотреться мужская куртка с шарфом? Если это лёгкая верхняя одежда, то лучше выбрать палантин или тонкое вязаное изделие, завязанное на один оборот. Можно экспериментировать с тем, куда направить концы шарфа — оставить спереди или перенести один из них на спину.

К джинсовым курткам и кожанкам подойдут аксессуары необычных форм и ярких цветов: снуды, изделия с объёмной вязкой или интересными принтами.

В такой комбинации шарф станет стильным акцентом, а его оттенок или фактурность сделают образ более выразительным. В классическом исполнении аксессуар лучше не завязывать, а обернуть вокруг шеи, чтобы он свободно свисал.

Как комбинировать шарф с другими аксессуарами?

Время, когда было модно носить шапку и шарф из одного комплекта, прошло. Сейчас более актуально подбирать аксессуары, схожие по цветам, но различные по материалу или фактуре.

Ещё один нюанс — изделия должны сочетаться по стилю: для деловых образов обратите внимание на кепи и однотонный палантин, а для кэжуал-образа подойдут вязаная шапка с отворотом и шарф крупной вязки или снуд. При этом какой-то элемент в образе может быть акцентным, но только один, иначе аутфит станет похож на карнавальный костюм. Перчатки не обязательно подбирать под шарф. Важнее, чтобы они органично смотрелись с верхней одеждой.

Фото: Dmitry Andreev / istockphoto.com

Как ухаживать за шарфом?

Шарфы из шёлка, шерсти и кашемира нужно стирать руками в прохладной воде. Если на изделии есть серьёзные загрязнения, стоит использовать те очищающие средства, которые подходят по типу ткани.

Хлопковые и синтетические шарфы более устойчивы к физическому воздействию, поэтому для них допускается машинная стирка. Выбирайте низкие температуры и деликатный режим.

После стирки шарф стоит положить в проветриваемое место в расправленном виде. Лучше — на полотенце. Ни в коем случае не скручивайте аксессуар в жгут, чтобы удалить лишнюю влагу. Нужно аккуратно сжать и тут же расправить изделие. Так оно не успеет деформироваться. Если загрязнения небольшие, то можно удалить их с помощью влажной ткани или салфетки.

Хранить шарф лучше в сложенном виде. Можно свернуть изделие в рулон или прямоугольник и положить в контейнер, у которого есть доступ к воздуху. Если шарфов несколько, есть опция использования вешалок.

Как носят шарф звёздные мужчины?

Вдохновляться на создание элегантных и интересных образов с шарфом можно на примере Дэвида Бекхэма. Он часто использует этот аксессуар, показывая разные способы его завязывания и сочетания с верхней одеждой. На фото молодого Дэвида от 2003 года можно увидеть пример «французского узла». Изделие крупной вязки. Его назначение очевидно — утепление. Но благодаря выбору нейтрального оттенка, который хорошо вписывается в общий колорит образа, Бекхэму удаётся сорвать и модный куш. Лук выглядит одновременно расслабленно и элегантно.

Дэвид Беххэм, 2003 год Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

На фото от 1 марта 2024 года мы видим Дэвида в образе с шарфом, который небрежно заброшен на одно плечо. Тут прекрасно всё: и модный оттенок аксессуара, и идеальное попадание в общую цветовую гамму. Однако здесь шарф, в отличие от образа 2003 года, выполняет роль акцента. Он является чуть более ярким, привлекает к себе внимание. Но нужно отдать должное вкусу Бекхэма — акцент этот очень деликатный.

Ещё один важный момент — оттенок шарфа идёт Дэвиду. Он отлично поддерживает колорит его внешности. Учтите этот момент при выборе шарфа.

Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Чтобы вдохновиться на создание весенних образов, стоит обратить внимание на модные эксперименты Брэда Питта. Он часто носит шарф с пиджаком или кожаной курткой. Какие же узлы он выбирает и что можно сказать о его колористическом подходе? Как и Дэвид, Питт любит «французский узел». На его примере можно убедиться в том, что он хорошо смотрится и в случае, если шарф более лёгкий.

Брэд Питт и шарф с «французским узлом» Фото: SGranitz/WireImage

Что с цветом? Классика элегантного жанра — шарф подобран в тон костюма. Что немаловажно, оттенок тоже очень идёт актёру. Он сразу подсвечивает его голубые глаза.

Если Брэд Питт хочет создать неформальный образ, то ставку он, как и Бекхэм, делает на более расслабленный способ ношения шарфа. Кажется, что они либо сговорились, либо работают с одним стилистом.

Брэд Питт и шарф, повязанный небрежно Фото: Raymond Hall/GC Images

Как носить шарф и быть в тренде?

Одна из наиболее заметных тенденций в мужской моде — оверсайз. Худи, свитера, брюки и куртки свободного кроя теперь можно увидеть не только на подиумах, но и в стильных городских аутфитах. Для трендового образа с подобной одеждой идеально подойдут такие варианты аксессуаров, как объёмный снуд или классический шарф с фактурной вязкой.

Сочетание спортивного и уличного стилей – ещё один яркий тренд сезона. Брюки-карго с их характерными карманами и удобной посадкой стали одним из главных символов этой тенденции. Они идеально сочетаются с объёмными куртками и кроссовками, создавая непринуждённый, но актуальный образ. К ним подойдёт как элегантный хлопковый шарф, так и вязаное акцентное изделие.

Стильная одежда в 2024 году не может обойтись без денима. Изделия из этого материала популярны как никогда. Мода позволяет экспериментировать с гардеробом, дополняя образы сдержанным или ярким шарфом, завязанным на узел.

Актуален также и клетчатый принт. Если вы выбрали одежду с таким орнаментом, дополните образ однотонным тёплым аксессуаром. А для тех, кто предпочитает более спокойные комплекты одежды, бежевый или серый шарф в крупную клетку станет отличным способом разнообразить аутфит.