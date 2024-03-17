Какую куртку купить на весну: 5 самых модных моделей — мужчинам и женщинам

Вот мы и дождались самого романтичного времени года. С обновлением природы пора подумать и об изменении гардероба. Поскольку весной погода за окном ещё обманчива, продолжаем утепляться. Универсальный вариант – лёгкая куртка. Она и согреет, и от ветра защитит, и не займёт много места в рюкзаке, если резко потеплеет. Некоторые модели могут даже в женскую сумку поместиться!

Вместе со стилистом мы разобрали пять самых модных вариантов курток весны. Классика продолжает быть в тренде, а ещё нас ждёт возврат к олдскульным моделям.

Анастасия Хохлова стилист магазина Nonconform «Модные дома предлагают в этом году спокойные и гармоничные модели курток. С ними вы сможете создать ретрообразы, которые носили наши родители. Эпатаж сменился функциональностью и возвратом к моделям из 70-х. Главным условием остаются комфорт и удобство. В трендах также куртки, которые имеют сложный крой и геометрический принт».





Женская ретроветровка gloria jeans, 5999 руб. Фото: gloria jeans

1. Ветровка

Спортивная одежда этой весной пригодится не только в зале: её можно будет встретить и в повседневном гардеробе, и в образах стрит-фэшн. Самый актуальный тренд как в мужских, так и в женских коллекциях — лёгкая ветровка. Она стильно выглядит, легко комбинируется и защищает от пока ещё прохладного весеннего ветра.

Выбирайте куртки актуальных расцветок: пастельных, бежевых, лавандовых, насыщенно-синих, коричневых, бордовых и изумрудных.

Спортивная ветровка мужская The North Face, 13 799 руб. / Lamoda Фото: The North Face

Спортивные ветровки с функциональным дизайном и трендовым силуэтом можно сочетать с объёмными брюками, джоггерами или широкими джинсами.

Сейчас в моде всевозможные комбинированные материалы. Это могут быть вставки контрастных цветов, форм и фактур, комбинированные двусторонние куртки… Сочетать такие модели можно с брюками чинос, карго или свободными джинсами.

2. Куртка карго

Еще один фаворит весеннего сезона — спортивная куртка в стиле карго. Она сочетает в себе элегантный вид и комфортную посадку. В 2024 году модель можно носить практически с любой одеждой, даже офисно-деловой. Кстати, именно такое сочетание предлагают дизайнеры на модных показах.

Женская ветровка карго Sela, 4799 руб. Фото: Sela

Если вы хотите вписать этот тренд в свой весенний гардероб, обратите внимание на ветрозащитную ткань. Она не даст замёрзнуть в прохладные дни. Благодаря стильному крою и модным оттенкам с ней легко составить множество трендовых образов. Идеальный вариант для городской прогулки.

3. Бомбер

Фасон бомбер по-прежнему в трендах сезона. На смену тёплым зимним курткам пришли облегчённые модели модных оттенков хаки, оливкового и чёрного.

Мужские бомберы можно носить с брюками карго или чинос. Женские модели будут стильно смотреться с актуальными в этом году широкими длинными джинсами или лёгкими брюками карго.

Бомбер Alpha Industries Куртка L-2B Packaway Flight Jacket, 25 500 руб. / nonconform Фото: nonconform

4. Куртка из денима

Куртки из джинсы вновь в моде. Тренд на деним остаётся самым востребованным и не уступает моделям курток из других материалов. Но важны крой, форма и длина изделий. В тренде объёмные куртки оверсайз из джинсового трикотажа, вариации со сложным кроем, пиджаки.

Отдельным пунктом стоит отметить модели бомберов из денима. Необычное сочетание материала и кроя является новым воплощением старых идей. Особую любовь заслужат куртки из состаренной джинсы. Такие модели верхней одежды станут своего рода аллюзией на гардероб родителей из 70-х.

Джинсовый бомбер оверсайз с винтажной стиркой Sela, 6999 руб. Фото: Sela

5. Кожаная куртка

Весна — это идеальное время для кожанок. Вот уже несколько десятилетий они не сходят с модных подиумов. В этом году кожаные куртки вновь в центре внимания.

По-прежнему модными остаются варианты с косыми молниями — байкерские косухи. Будут в тренде и куртки с меховыми воротниками. Но в этом случае можно поэкспериментировать с цветовой палитрой опушки. Пусть она будет яркой: красной, синей, розовой.

Сочетайте такие модели с брюками карго, джинсами, прямого кроя. Девушки могут носить кожанки с длинными юбками, брюками-клёш и вписывать их в спортивный стиль.

Куртка мужская из искусственной кожи Zarina, 7999 руб. Фото: Zarina