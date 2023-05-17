Звёздный тренер Катя Хоменко назвала плюсы бега, но объяснила, почему редко бегает сама

Бег – один из самых популярных видов физической активности среди тех, кто придерживается здорового образа жизни. «Тренер Ренаты» Катя Хоменко рассказала в своём телеграмм-канале, что стоит знать любителям этого вида спорта.
У бега масса плюсов, равно как и минусов. Один из его недостатков заключается в том, что отсутствует наращение мышцы. Зато такой спорт отлично подсушивает тело и делает более прорисованный рельеф, – поделилась Екатерина.
Сама Екатерина бег не любит, но иногда всё же участвует в марафонах.
Фото: @polinavegas
Как бы я ни относилась к бегу, точно могу сказать, что бег — это круто и доступно. Им может заняться каждый, в любом месте, в любое время, вне зависимости от возраста.
Фитнес-тренер также считает, что для достижения успеха в беге необходимо подкачивать ягодицы с помощью специальных упражнений. Ведь в этом виде спорта работают в основном мышцы именно нижних конечностей – икроножная, бицепс бедра, ягодичные.
Без сильных мышц ягодиц и уверенной поддержки поясницы задняя группа мышц бедра не может генерировать достаточно силы, даже если сама по себе она хорошо развита, – уверена тренер.
Так что это ещё раз подтверждает, что во всём необходим комплексный подход.
Катя Хоменко – эксперт в мире спорта и правильного питания, тренер и нутрициолог. Среди звёздных подопечных Екатерины Рената Литвинова, Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева.
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