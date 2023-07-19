Врачи обнаружили у американца зелёный волосатый язык из-за пагубной привычки. И вот какой
Поделиться
Язык 64-летнего американца из штата Огайо стал волосатым и зелёным. Исследователи пришли к выводу, что явление вызвано редким побочным эффектом курения и приёма антибиотиков. Учёные объясняют это изменениями в микробиоме и образованием бактерий.
Омертвевшие клетки от дыма сигарет приводят к удлинению сосочков языка. На них скапливаются микробы, дрожжи и частицы пищи. Цвет органа может меняться на зелёный, жёлтый и чёрный. Подобное явление обычно не сопровождается какими-либо симптомами, однако некоторые люди могут испытывать жжение.
Волосатый язык может возникнуть в любом возрасте, однако чаще встречается у пожилых мужчин.
Факторы риска, способствующие появлению необычного побочного эффекта: курение, обезвоживание, недостаточная гигиена полости рта, антибиотики.
Читайте также:
Комментарии
- 19 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 18 июля 2023
-
22:31
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 17 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 16 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 15 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 14 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
Партнерский контент