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Врачи обнаружили у американца зелёный волосатый язык из-за пагубной привычки. И вот какой

Врачи обнаружили у американца зелёный волосатый язык из-за пагубной привычки. И вот какой
Язык мужчины стал зелёным и волосатым
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Язык 64-летнего американца из штата Огайо стал волосатым и зелёным. Исследователи пришли к выводу, что явление вызвано редким побочным эффектом курения и приёма антибиотиков. Учёные объясняют это изменениями в микробиоме и образованием бактерий.

Омертвевшие клетки от дыма сигарет приводят к удлинению сосочков языка. На них скапливаются микробы, дрожжи и частицы пищи. Цвет органа может меняться на зелёный, жёлтый и чёрный. Подобное явление обычно не сопровождается какими-либо симптомами, однако некоторые люди могут испытывать жжение.

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Волосатый язык может возникнуть в любом возрасте, однако чаще встречается у пожилых мужчин.

Факторы риска, способствующие появлению необычного побочного эффекта: курение, обезвоживание, недостаточная гигиена полости рта, антибиотики.

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