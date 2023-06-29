Врач-нарколог назвала 4 продукта, которые помогут очистить организм от никотина

Курение – одна из самых токсичных для организма вредных привычек. И, к сожалению, одна из самых распространённых. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), регулярно курят или употребляют табак в других формах около 1,3 млрд человек в мире. Россия, кстати, входит в топ-10 самых «курящих» стран.

Вредное и опасное пристрастие может стать причиной серьёзных заболеваний. В том числе спровоцировать риск развития рака, болезней сердца и сосудов, инсульта. Пагубное действие на организм оказывает содержащийся в сигаретах никотин – токсичное вещество, входящее в состав листьев табака. Именно он воздействует на нервную систему человека, в том числе вызывая привыкание к курению. Бросить – нелёгкая задача, требующая выдержки и силы воли. Справиться с ней под силу далеко не всем. Помочь очистить организм от вредного воздействия могут некоторые продукты.

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Марина Калюжная психиатр-нарколог, главный врач медицинского стационара «Гармония» Для начала стоит уточнить: ни один продукт в жидком или твёрдом виде не вымывает никотин, как волшебная палочка. Организму всё равно придётся перерабатывать это вещество и удалять его с мочой, и на это нужно время. Но можно нейтрализовать яд с помощью антиоксидантов и увеличения скорости обмена веществ. Какие продукты в этом помогут?

Вода

Главным продуктом на столе должна быть чистая питьевая вода. Она разбавит кровь, заставит человека чаще ходить в туалет. Курильщик должен употреблять не менее 2–3 литров в день. Тем более выпить такое количество летом довольно легко.

Овощи и фрукты

Это базовый набор каждого человека. Овощи и фрукты должны присутствовать и в рационе тех, кто имеет пагубную привычку. Табак провоцирует окисление клеток и вызывает их гибель. Продукты с клетчаткой содержат антиоксиданты, такие как витамины C и E, а также ресвератрол. Они нейтрализуют активный кислород и уменьшают повреждение клеток. Кроме того, снижают вредное воздействие никотина на ротовую полость и горло: уменьшается риск хронических болезней горла, рта, языка и зубов.

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Брокколи

Особенно хорошим союзником в борьбе с курением станет брокколи. Овощ является основным источником витаминов С и В, из-за чего происходит торможение избыточных окислительных процессов. Это приводит кислотно-щелочной баланс в норму. Кроме того, его употребление хорошо сказывается на общем состоянии нервной системы.

Лимон и апельсин

Цитрусы также должны присутствовать в рационе. Они укрепят иммунитет, подорванный вредной привычкой. Ещё помогут совладать с бессонницей, которая часто преследует человека, бросающего курить.

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Всё же не стоит надеяться только на волшебный эффект перечисленных продуктов. Никотин убивает весь организм от головы до пяток. Можно стать жертвой банального (но ужасного) рака лёгких, а можно навсегда утратить зрение и слух. Или заработать фригидность, импотенцию и утратить возможность зачать и родить здорового ребёнка.

Однако полностью очистить лёгкие от воздействия никотина при большом желании возможно. Табак, попадая в организм, оставляет два компонента. Первый состоит из самого никотина, а второй – из котинина (нетоксичного вещества). Цикл распада никотина составляет 6–8 часов, а вот полностью яд выводится 1–2 дня.

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Если человек полон решимости завязать с пагубной зависимостью, то его организм однозначно восстановится. Полностью придёт в норму за 6–8 месяцев. Срок будет зависеть от стажа употребления, возраста, веса и хронических болезней человека. Однако сами лёгкие курильщика будут восстанавливаться почти год. При этом процесс очистки дыхательной системы начнётся сразу после того, как человек бросил курить.