85-летняя пенсионерка пробегает 20 км в неделю. Так она избавилась от болей в суставах

Барбара Тэкрей – отличный пример фразы «возраст – всего лишь цифра». В свои 77 лет она начала бегать. Ранее предпочитавшая долгие прогулки женщина никогда не представляла себя в роли бегуна. Однако её жизнь изменилась после предложения племянника принять участие в благотворительной гонке Trafford 10к, организованной для сбора средств для хосписа Святой Анны, где заботились о родной сестре Тэкрей.

40 дней Барбара готовилась принять вызов и на финише удивила всех, завершив марафон за 1 час 23 минуты. Теперь в свои 85 лет она регулярно пробегает по 10 км два раза в неделю, а также каждые выходные проходит не менее 10 тыс. шагов. Даже погодные условия не являются для неё помехой, за исключением опасного гололёда. Бег избавил её от болей в суставах, что стало настоящим сюрпризом и приятным бонусом.

Барбара Тэкрей Фото: @RunnorthwestRun

Выходить за дверь на природу, видеть и ощущать её всеми органами чувств — это помогает мне сосредоточиться на настоящем, оценить чудеса мира.