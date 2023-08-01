Как сделать триатлон частью жизни? 4 совета спортсменки, которые приведут к успеху

Триатлон – очень разносторонний вид спорта. Он совмещает в себе сразу три дисциплины: плавание, велогонку и бег. От спортсменов он требует целого набора различных качеств. И тут, как и во многих других сферах, возникает вопрос: как начать? Постараемся разобраться с тем, что именно нужно знать новоиспечённому триатлонисту.

Виктория Шубина триатлетка, вице-президент Федерации триталона России Триатлон — это сложно, дорого и тяжело. В основном из-за попытки вписать строгий график тренировок в жизнь, где есть работа, семья и хобби.

Сон

Именно так звучит первый обязательный пункт жизни триатлета. Казалось бы, что сложного? Но на самом деле многие относятся ко сну крайне пренебрежительно, а ведь все самые важные восстановительные процессы в организме происходят именно в этот период.

Фото: istockphoto.com

Что нужно для крепкого и качественного сна? Во-первых, выработайте режим, организму очень важно выстроить «внутренние часы». Во-вторых, выключайте все источники света в спальне и зашторивайте окна, также по возможности стоит избавиться от всех источников шума. И последний пункт: вам должно быть удобно спать, тут играют роль и матрас, и подушка, и качество постельного белья.

Если соблюдать эти правила, то со временем вы заметите, как просыпаться стало легче, бодрости днём прибавилось, а эффективность тренировок повысилась.

Виктория Шубина: конечно, я иногда устаю, потому что было много событий, забиравших у меня энергию. Если так произошло, я буду дальше выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы обязательно восстановиться. Буду высыпаться, ходить в СПА, театры, встречаться с близкими людьми.

Планирование

Время – один из самых ценных ресурсов, поэтому его нужно брать под контроль. Есть одно простое действие, которое вам поможет, – заведите планер, ежедневник или календарь и составьте распорядок дня. Совершенно не важно, где вы будете всё записывать – на бумажном носителе или электронном. Для удобства и выработки привычки можете каждый вечер прописывать все задачи на следующий день, а потом следить за их выполнением.

Рассчитывайте своё время, подстройте тренировки под свою жизнь, а жизнь – под тренировки. Тут появляется ещё один пункт – осознанность. Внимательно и максимально объективно посмотрите на свой график, оцените, на что тратите время, найдите что-то «лишнее», обратите внимание даже на самые мелкие дела.

Фото: istockphoto.com

Возьмём, к примеру, социальные сети – вы можете заходить в них, даже не замечая. Постарайтесь контролировать этот момент: вместо листания новостей в течение дня отведите по 30–40 минут утром и вечером для такого досуга. Тогда вы сможете оптимизировать свой день и увеличить количество свободного времени.

Виктория Шубина: Я никуда не тороплюсь, спешка вызывает напряжение, которое приводит к лишним нервам и неудачам. Чтобы всё успевать, нужен грамотный тайм-менеджмент. Если вы хорошо понимаете свою главную цель, то делаете только то, что ведёт к ней, убирая второстепенные вещи. Я вообще не смотрю телевизор, мало пользуюсь социальными сетями.

Тренировки и их эффективность

Правильный тренировочный процесс – невероятно важный критерий, поэтому его тоже необходимо выстраивать грамотно. Для этого анализируйте его, следите за реакцией организма на упражнения и прогрессом. Сколько километров вы побежали в предыдущем месяце, а сколько можете сейчас? Если результат устраивает – двигайтесь дальше, если нет – думайте, какие упражнения добавить, чтобы улучшить тренировки.

Фото: istockpoto.com

Ключом к успеху станут правильные цели и план действий, они выстраиваются, исходя из соревнований, к которым вы стремитесь. Важно учитывать сроки подготовки, исходные данные и возможности организма. Ваши занятия спортом должны быть комплексными, разнонаправленными и, главное, безопасными. К ним нужно быть готовым как морально, так и физически.

Виктория Шубина: существуют разные тренировки, необходимо понимать суть каждой, осознать, что она для вас значит, какие качества вы развиваете в этот момент. Всё это можно назвать осознанным и грамотным подходом. В этом случае очень поможет тренер, ведущий вас к цели правильно и эффективно.

Люди

Человек – социальное существо, поэтому очень большую роль играют окружающие. Для начала пути важно выбрать хорошего тренера, который будет мотивировать вас и наставлять, помогать достигать высот и преодолевать себя. Ведь это не просто профессионал, но ещё и ваш наставник и друг.

Также опорой и поддержкой в преодолении этой непростой задачи по добавлению спорта в жизнь станут ваши близкие и друзья. Попробуйте позвать их на тренировку или в качестве группы поддержки на старте, устраивайте пробежки или велопрогулки в выходные с семьёй и друзьями. Это не только замотивирует вас, но и объединит с близкими любовью к одному делу.

Фото: Mriya Resort

Как избавиться от страха неудач?

Виктория Шубина: первый IRONMAN, когда я думала, что не дойду до финиша, стал тяжёлым испытанием. Я сошла с дистанции, чтобы завершить её, но в итоге отдохнула и продолжила гонку. Было много эмоций: счастье от финиша и разочарование в том, что что-то пошло не так, хотя до этого было много удачных стартов.

Благодаря этой гонке я вывела 3 основных правила:

Всё может пойти не так, как ты запланировал. Всегда есть возможность отдохнуть, прийти в себя и продолжить начатое. «Пока есть завтра – я в игре». Существует следующий день, в котором можно всё изменить и попробовать ещё раз.

Фото: MRIYA RESORT

Секрет мотивации прост: нужно получать удовольствие от процесса, а делать это очень просто. Находите что-то приятное в каждом действии, если не нашли, то создавайте. К примеру, вы любите море и хотите отпуск на побережье, тогда вам подойдёт старт MRIYATHLON, проходящий в августе в Крыму. Можно взять с собой семью, отдохнуть с хорошей погодой под шум волн и преодолеть заветную дистанцию. Такое приятное ощущение и воспоминание, связанное со спортом, подарит вам вагон эмоций и заряд для тренировок на год вперёд.

Можно с точностью сказать, что триатлон, как и любой спорт, не поглотит вашу жизнь полностью, а лишь сделает её ярче и интереснее. Конечно, придётся постараться и понять, как правильно тренироваться и строить распорядок дня, но это лишь малая плата за успех на дистанции.