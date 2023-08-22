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Эти три ключевых упражнения помогут улучшить результаты в беге

Эти три ключевых упражнения помогут улучшить результаты в беге
Упражнения, повышающие эффективность бега
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Cистематичность помогает совершенствоваться, но персональный тренер советует не забывать о роли силовых тренировок. Они не только способствуют повышению эффективности бега, но и укрепляют организм, предотвращая возможные травмы.

Одним из ключевых аспектов в плане силовых тренировок для спортсменов является развитие стабильного корсета мышц.

Укрепление кора играет важнейшую роль в стабилизации тела бегуна. Это даёт больший контроль в центре во время пробежки, позволяя затратить меньше энергии на устойчивость и обеспечивая более эффективную позицию.

Когда мышцы развиты, они активируются естественным образом, не требуя лишних усилий. Это, в свою очередь, позволяет придать бегу больше энергии.

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5 упражнений для сильных и здоровых мышц кора. Видеотренировка от инструктора

Чтобы укрепить тело полностью, эксперт советует интегрировать в свою тренировочную программу три ключевых упражнения: силовые для бегунов, профилактические для здоровья коленных суставов и задействование ягодиц.

Рекомендуется выполнять эти упражнения перед пробежкой для повышения устойчивости.
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