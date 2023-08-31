World Class провёл благотворительный Вертикальный забег

27 августа сеть фитнес-клубов World Class провела благотворительный Вертикальный забег на территории горнолыжного комплекса «Воробьёвы горы». Впервые горнолыжный комплекс, открывшийся после масштабной реновации в конце 2022 года, принял не лыжников, а бегунов, которые штурмовали его трассы.

В общей сложности в Вертикальном забеге приняли участие более 500 человек. На дистанции Sprint призёры и победители определялись по лучшему времени преодоления 250 м забега на склон, на дистанции Supermix – по лучшему времени суммы двух этапов, проходивших последовательно друг за другом с небольшим перерывом: 250 м забега на склон, плюс 100 м забега на трамплин.

Благотворительный Вертикальный забег Фото: Пресс-служба

Благотворительный Вертикальный забег Фото: Пресс-служба

Гостями забега стали Константин Богомолов, Екатерина Климова, Игорь Чапурин, Илья Глинников, Иван Николаев, Эвелина Бледанс, олимпийский чемпион Александр Легков, обладатель кубка России по баскетболу Виктор Кейру, шорт-трекистка, участница Зимних Олимпийских игр 2018 Эмина Малагич, чемпионка мира по керлингу Александра Раева, пятикратная чемпионка мира среди юниоров по пятиборью София Серкина и многие другие.

Мария Рафалович, директор благотворительного фонда «Жизнь в движении» рассказала:

World Class не первый год является нашим партнером, принимает активное участие в благотворительных мероприятиях и фотопроектах фонда. Мы благодарны и рады быть частью этого масштабного спортивного праздника в честь 30-летия сети фитнес-клубов World Class. Все средства, собранные благодаря благотворительному Вертикальному забегу на Воробьевых горах, будут переданы на протезирование и социальную адаптацию детей-подопечных фонда «Жизнь в движении».