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Симона Байлз трогательно поздравила мужа с очередной победой

Гимнастка Симона Байлз трогательно поздравила супруга с победой в матче
Симона Байлз и Джонатан Оуэнс
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Американская гимнастка Симона Байлз нашла своё счастье. Совсем недавно девушка вышла замуж за спортсмена Джонатана Оуэнса, и сейчас у молодых, пожалуй, лучший период в семейной жизни. Возлюбленные активно занимаются ремонтом в их новом доме, а Джонатан параллельно завоёвывает новые вершины.

Симона старается посещать каждый матч супруга и поддерживать его. Напомним, Джонатан Оуэнс является защитником команды по американскому футболу «Грин Бэй Пэкерс», на днях разгромившей «Канзас Сити Чифс». В своём блоге Байлз поспешила опубликовать очередную милую фотографию с Джонатаном, которую подписала вполне себе лаконично, но со смыслом: «Вступая в понедельник победителем!»

Пару Симоны и Джонатана по праву называют одной из самых красивых и трогательных среди спортсменов. Молодые люди искренне наслаждаются друг другом, а на их совместные снимки действительно хочется смотреть только с улыбкой.

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