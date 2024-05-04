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Экстремал сделал самую большую петлю на велосипеде в трубе диаметром 7,5 метра

Экстремал сделал самую большую петлю на велосипеде в трубе диаметром 7,5 метра
Джордж Нтавутян
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Трюк выглядит одновременно пугающе и завораживающе. Спортсмен-экстремал из Греции Джордж Нтавутян потратил несколько лет на тренировки для того, чтобы показать всему миру, на что способны любители велосипедов ВМХ. Молодой человек умудрился сделать самую большую петлю в трубе диаметром 7,5 метра.

О подготовке к рекорду Джордж рассказал у себя в социальных сетях. Парень отметил, что диаметр трубы сопоставим с высотой среднего двухэтажного здания. До того как увлечься ВМХ, Нтавутян долгое время катался на коньках, но всё изменилось в момент, когда он случайно увидел подростка, катающегося на небольшом велосипеде.

Джоржд Нтавутян

Джоржд Нтавутян

Фото: RedBull.com

Постепенно Джордж научился делать простые трюки. Так, сначала парень попробовал перепрыгивать через скейтборд, а после стал тренироваться, чтобы стать настоящим профессионалом. Нтавутян первый, кому удалось выполнить настолько экстремальную петлю на ВМХ. На достигнутом молодой человек останавливаться не собирается и планирует показать ещё более безумные результаты.

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