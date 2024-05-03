«Я так счастлива стареть с тобой»: жена Дэвида Бекхэма поздравила его с 49-летием

2 мая футболисту исполнилось 49 лет. Череда бесконечных праздников в большой семье Бекхэмов не прекращается. На этот раз свой день рождения отметил сам бывший спортсмен. Виктория организовала для мужа грандиозный праздник, а также трогательно поздравила его в социальных сетях.

Месяц назад бывшей «перчинке» исполнилось 50 лет. Источники, близкие к ней, рассказывали журналистам, что Бекхэм сильно переживает из-за разницы в возрасте с мужем. В честь дня рождения благоверного Виктория решила пошутить, отметив, что бесконечно счастлива стареть вместе с Дэвидом.

Дэвид Бекхэм отпраздновал день рождения Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

С днем рождения, Дэвид! Я так счастлива стареть с тобой. Ты не отстаёшь от меня ни на шаг!!! Ты для нас всё! Лучший папа и муж, мы все тебя очень сильно любим, — написала дизайнер у себя в блоге.

Свой день рождения футболист отпраздновал в кругу близких и друзей. За столом собрались все четверо детей Бекхэма, старшие из которых уже живут отдельно от родителей. Домашняя вечеринка удалась и в очередной раз показала, насколько сплочённая у спортсмена семья.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.