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Симона Байлз призналась, что свадьба сделала её гораздо счастливее, чем олимпийское золото

Симона Байлз призналась, что свадьба сделала её гораздо счастливее, чем олимпийское золото
Симона Байлз и Джонатан Оуэнс
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В апреле 2023 года американская гимнастка Симона Байлз вышла замуж за игрока НФЛ Джонатана Оуэнса. Девушка не устаёт рассказывать о том, как она счастлива, и регулярно делится подробностями отношений с мужем. В новом интервью Байлз призналась, что в день свадьбы чувствовала себя гораздо счастливее, чем когда получала золотую медаль на Олимпийских играх.

Мне было безумно весело. Когда я взяла первую победу на Олимпиаде, мне было 19 лет. Тогда я подумала о том, как я могла бы превзойти это достижение. И вот моя свадьба в буквальном смысле превзошла всё, — рассказала Симона.

Девушка отметила, что обменяться кольцами было решено в узком кругу близких. По словам Байлз, для неё и Оуэнса было гораздо важнее сделать этот день куда более трогательным и особенным, а громкое торжество вряд ли позволило бы молодожёнам полностью проникнуться атмосферой.

Гимнастка посетовала на то, что из-за плотного графика ей с мужем пришлось отложить медовый месяц. Практически сразу после церемонии Джонатан улетел на спортивные сборы. Симона призналась, что много переживала и плакала из-за этого.

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