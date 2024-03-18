Исследование: когда следует есть яйца, чтобы сбросить лишние килограммы

Яйца богаты белком и могут способствовать снижению веса. Эксперты рассказали, когда нужно есть этот продукт, чтобы сбросить лишние килограммы.

Большинство людей привыкли есть яйца на завтрак. Однако, согласно американскому исследованию, для похудения их следует употреблять вечером.

С одной стороны, животные белки, как правило, легче усваиваются, чем растительные, и поэтому их следует употреблять вечером, чтобы обеспечить хороший ночной сон. С другой стороны, организму требуется много энергии для расщепления белка, особенно во время сна. Это стимулирует сжигание жира.

Кроме того, большое количество белка в яйцах гарантирует, что вечером уровень сахара в крови не будет колебаться. Это, в свою очередь, приведёт к более глубокому и спокойному сну.

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