Установлен новый рекорд: в Москве прошёл первый в этом сезоне шоссейный забег «Апрель»

В столице стартовал долгожданный сезон шоссейных марафонов. 7 апреля в Москве прошёл забег «Апрель», организованный Беговым сообществом. Мероприятие прошло на территории комплекса «Лужники» и собрало более 6,5 тыс. участников.

Победителем забега «Апрель» среди мужчин стал Максим Кузнецов. Ему удалось преодолеть расстояние в 5 км всего за 14 минут 15 секунд. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году и составил на 7 секунд больше. Среди девушек первое место заняла Анна Бойнова, показав результат в 16 минут 33 секунды.

Кроме того, параллельно в «Лужниках» прошёл III этап соревнований между участниками Студенческого кубка БС. Свои силы в забеге попробовали представители 30 высших учебных заведений. Победителем стала команда МГУ им. М. В. Ломоносова — она лидирует по результатам трёх этапов. Впереди студентов ждут ещё два забега – кросс и соревнования на стадионе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.