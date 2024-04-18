Оно всё ещё подходит: Элизабет Хёрли надела облегающее платье 13-летней давности

54-летняя звезда «Сплетницы» знает, как удивить своих поклонников. Красота и шарм Элизабет Хёрли всегда вызывали восхищение у публики. Кажется, что с годами актриса становится только краше и моложе. На днях Хёрли смогла в очередной раз порадовать и без того восторженных поклонников. Актриса вышла в свет в культовом платье, в котором появлялась на публике 13 лет назад.

Речь идёт об облегающем платье бренда Versace. Глубокое декольте и разрез до бедра подчеркнули женственность и элегантность актрисы. У себя в блоге Элизабет Хёрли призналась, что даже не рассчитывала влезть в это платье спустя столько лет.

Элизабет Хёрли в 2024 и в 2011 году Фото: Jamie McCarthy, Olga Bermejo/Getty Images

Оно всё ещё мне подходит. Мне нравится примерять наряды, которые подарят мне приятные воспоминания. Впервые я надела это платье в 2011 году на благотворительное мероприятие в Лондоне, а на прошлой неделе пришла в нём на премьеру фильма «Строго конфиденциально», – написала актриса у себя на странице.

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