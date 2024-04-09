Теннисные мячи вместо каблуков: Зендея пришла на премьеру фильма в необычном образе

Актриса точно знает, как удивить и восхитить своих поклонников. Накануне в Риме прошла премьера фильма «Претенденты», главную роль в котором исполнила Зендея. Она появилась на красной дорожке и моментально приковала к себе всё внимание.

По сюжету Зендея играет роль бывшей теннисистки, которой пришлось завершить карьеру из-за тяжёлой травмы. Теперь ей предстоит стать тренером для своего мужа и доказать, что спорт из её жизни не ушёл. На премьеру Зендея надела мини-платье от Loewe, напоминающее теннисную форму, а также лодочки, на каблуки которых нанизаны мячи.

Зендея Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Зендея в принципе старается на каждую премьеру подбирать тематические наряды. Например, на ковровую дорожку, приуроченную к выходу фильма «Дюна», звезда надела винтажный комбинезон Mugler, напоминающий доспехи межгалактического воина.

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