Германия — Словакия: Лёв вновь выпустит Марио Гомеса с первых минут
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Аналитики официального сайта УЕФА представили свои варианты стартовых составов сборных Германии и Словакии на матч 1/8 финала Евро-2016. В игре третьего тура группового этапа с Северной Ирландией нападающий Марио Гомес впервые на турнире вышел на поле с первых минут и забил победный гол.
Германия: Нойер; Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор; Кроос, Хедира; Мюллер, Озил, Гетце; Гомес.
Словакия: Козачик; Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан; Куцка, Печовски, Мак, Гамшик, Вайсс; Дуда.
Данные составы помогут вам при формировании команды на турниры в воскресенье по дэйли фэнтези на платформе DraftOn.
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