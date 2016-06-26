Германия — Словакия: Лёв вновь выпустит Марио Гомеса с первых минут

Аналитики официального сайта УЕФА представили свои варианты стартовых составов сборных Германии и Словакии на матч 1/8 финала Евро-2016. В игре третьего тура группового этапа с Северной Ирландией нападающий Марио Гомес впервые на турнире вышел на поле с первых минут и забил победный гол.

Германия: Нойер; Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор; Кроос, Хедира; Мюллер, Озил, Гетце; Гомес.

Словакия: Козачик; Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан; Куцка, Печовски, Мак, Гамшик, Вайсс; Дуда.

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