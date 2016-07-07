Германия—Франция: Хуммельса заменит Хёведес, в атаке «бундестим» сыграет Мюллер

Официальный сайт УЕФА представил свой вариант стартового состава сборной Германии на матч полуфинала Евро-2016 с командой Франции. Встреча состоится 7 июля.

Германия: Нойер; Киммих, Боатенг, Хеведес, Хектор; Кроос, Швайнштайгер; Дракслер, Озил, Гётце; Мюллер.

Бенедикт Хеведес заменит дисквалифицированного Матса Хуммельса в центре обороны, а Джошуа Киммих вернётся на правый край. Если травмированный Бастиан Швайнштайгер не сможет играть, на примете у Йоахима Лёва есть Эмре Джан и Юлиан Вайгль. В нападении, вероятнее всего, выйдет Томас Мюллер.

На платформе для игры в дэйли фэнтези DraftOn в ближайшие дни будет проведено два суперконкурса на базе полуфиналов Евро-2016 Португалия — Уэльс и Франция — Германия. В первом из них смогут принять участие менеджеры со статусом «Медь», призовой фонд 13 100 рублей. Для участия во втором конкурсе нужен статус «Бронза», призовой фонд 18 000 рублей.