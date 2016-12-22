Де Росси может пропустить матч «Рома» — «Кьево» из-за травмы

Полузащитник «Ромы»избежал разрыва икроножной мышцы левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Даниэле Де Росси прошёл медицинское обследование, по итогам которого врачи не выявили у него серьёзных повреждений. Травму 33-летний хавбек получил в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:1). Де Росси был заменён на 72-й минуте.Точные сроки, требующиеся полузащитнику на восстановление, станут известны после дополнительного осмотра. Пока не ясно, сможет ли Де Росси сыграть в матче с «Кьево», который состоится 22 декабря.