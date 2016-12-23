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Форвард «Вест Хэма» Диафра Сахо пропустит 8 недель

23 декабря 2016, пятница. 14:30. Фэнтези
Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Сенегала Диафра Сахо пропустит Кубок Африки, который стартует 14 января в Габоне. Об этом сообщает ВВС.

Форвард «Вест Хэма» получил травму спины и будет вынужден провести в лазарете не менее восьми недель. Ожидается, что Сахо вернётся в строй к середине февраля 2017 года.

Отметим, что Сахо не выходил на поле с 27 ноября, когда в матче 2-го тура АПЛ с «МЮ» получил травму бедра.

Два года назад Сахо также не поехал на Кубок Африки из-за травмы, а спустя 18 дней игрок вышел на поле в матче чемпионата Англии с «Бристоль Сити» (1:0) и забил гол. Тогда «молотобойцы» были оштрафованы на £ 71 тыс.
Источник: BBC Сообщить об ошибке
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