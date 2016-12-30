Лукаку, Баркли и Эшли Уильямс — самые дорогие игроки пятницы в АПЛ

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчу АПЛ «Халл» — «Эвертон» за 30 декабря, в котором будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Ромелу Лукаку ($ 11 100), Росс Баркли ($ 9800) и Эшли Уильямс ($ 9100).
Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50/50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
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