Руни пропустит матч «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»из-за травмы пропустит матч 19-го тура английской Премьер-лиги с «Мидлсбро».Форвард не сумел оправиться от повреждения бедра, полученного им во время тренировки накануне встречи прошлого тура с «Сандерлендом» (3:1).«Руни всё ещё травмирован. Люк Шоу тренируется без каких-либо проблем, но я не думаю, что он готов выйти в стартовом составе», — приводит слова наставника «МЮ» Жозе Моуринью The Sun.Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 31 декабря. Начало — в 18:00 мск.