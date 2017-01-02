Агуэро, Сильва, Де Брёйне и Стерлинг — самые дорогие игроки понедельника в АПЛ

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам АПЛ за 2 января, в которых будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Серхио Агуэро ($ 16 000), Давид Сильва ($ 14 800), Кевин Де Брёйне и Рахим Стерлинг ($ 12 800).
Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50/50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton