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Майкл Джексон, Бритни, Мадонна — лучшие выступления на Супербоуле. Смотреть

Майкл Джексон
«Чемпионат»
Фото: George Rose/Getty Images
Стоит пересмотреть: топ-5 лучших выступлений звёзд на Супербоуле
Кто выступал в финале Супербоула и почему на их фоне выступление этого года оказалось провальным?
Lifestyle / Город

Недавнее 15-минутное выступление Maroon 5 на Супербоуле стало причиной для разговоров о худшем номере в истории финала. В соцсетях и прессе шоу назвали «посредственным и шаблонным». Мы, решив, что им есть с чем сравнивать, спорить не стали. Однако и проверить не поленились – пересмотрели и отобрали лучшие перформансы за историю Кубка.

Майкл Джексон (1993)

Майкла Джексона единогласно принято считать отцом-основателем эталонного формата halftime performance. Певец первым превратил шоу в попурри из своих хитов и подготовил отдельные танцевальные номера, плавно перетекающие друг в друга. Кроме того, его выступление собрало рекордную для тех времён ТВ-аудиторию в 1,5 млрд человек.

Бритни Спирс (2001)

А если быть точными, то не только она. Певица выступала в компании с Aerosmith, *NSYNC и Мэри Джей Блайдж. Согласитесь, хороший винегрет из главных представителей рока, хип-хопа и поп-музыки.

Принс (2007)

Когда на сцене выступал сам Принс, стадион превратился в ясное сверкающее небо. Лиловые тона и голубой костюм с оранжевой рубашкой сделали своё дело в привлечении нужного внимания.

Мадонна (2012)

Для выступления в качестве хедлайнера Супербоула певица выбрала впечатляющие наряды от Givenchy, подготовила акробатические трюки и, естественно, главные хиты. Одну из своих новых (на тот момент) песен она исполнила совместно с рэперами Ники Минаж и M.I.A.

Бейонсе (2013 и 2016)

Бейонсе выступить на шоу посчастливилось дважды. В 2013-м она запомнилась зрителям невероятно продуманным и отработанным выступлением, похожим на 3D-клип. Привлекал внимание и её наряд: на сцену звезда вышла в боди-трансформере, от которого постепенно отстёгивала части, пока на ней не осталось только кружево.

На юбилейном шоу Бейонсе пела в компании с Крисом Мартином, вокалистом британской группы Coldplay, и Бруно Марсом. И, кстати, танцевала она снова в полную мощь.

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