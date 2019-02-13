Новая страница истории сквоша: в Москве пройдёт чемпионат России

С 22-го по 24-е февраля в Москве пройдет чемпионат России по сквошу, который, можно с уверенностью сказать, войдет в историю спорта. Впервые на участие в турнире поступило более ста заявок, что уже превышает допустимое по регламенту количество: игрокам мужской сетки турнира еще предстоит пройти отбор, чтобы попасть в 64 сильнейших. В Москве соберутся спортсмены из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Вологды, Перми, Новосибирска и Красноярска.

Фото: из архивов сквош-центра «Москва»

Схема проведения соревнований:

Соревнования пройдут по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. Чемпионат России станет ключевым этапом формирования сборной для участия в командном чемпионате Европы, который примет Португалия в апреле. Россия пока выступает в третьем дивизионе, но, по мнению главного тренера команды, Арниса Тихвинского, нашей сборной по силам подняться на ступень выше.

Фото: из архивов сквош-центра «Москва»

Арнис Тихвинский, главный тренер команды: “Чемпионат Европы состоит из трех дивизионов. В первом играют сильнейшие европейские команды, такие как Англия, Франция, Германия, Шотландия, Уэльс и другие сквош-лидеры. Этакий топ, куда стремятся попасть все остальные. По результатам проведения Чемпионата Европы команды, занявшие первое и второе места, перемещаются в дивизион выше, а команды, завершившие турнир на последних двух строчках в своих дивизионах, перемещаются на ступень ниже. В прошлом году чемпионат проходил в моем родном городе Риге, там мы заняли 4-е место из 18-ти возможных. Остались с деревянной медалью, так сказать. За год до этого на Мальте мы были последними. Так что, прогресс налицо. В этом году — неплохие шансы попасть в призеры”.



Чемпионат России регулярно стал проводиться относительно недавно, с появлением новой федерации сквоша. Еще несколько лет назад в турнире принимали участие максимум 15-20 спортсменов и проходили соревнования нерегулярно.

Фото: из архивов сквош-центра «Москва»

На кортах клуба зрители увидят действующих чемпионов России Романа Фетисова (Санкт-Петербург) и Екатерину Марусан (Москва). Гостей ждут захватывающие встречи с участием любимца женской аудитории, участника профессиональных международных турниров Влада Титова, многократного чемпиона страны Алексея Северинова, чемпиона Москвы Константина Кострыкина, талантливого Александра Рожанского, который в свои 18 уже дает бой опытным игрокам. Любителям сквоша будет интересно посмотреть и на юную Алесю Алешину, которая в этом году на рейтинговых турнирах обыгрывала более опытных спортсменок.

Что ждёт победителя?

Победителю и серебряному призеру чемпионата России будет присуждено звание мастера спорта и попадание в сборную страны. Но все же последнее слово — за главным тренером. Спортсмены, занявшие с 3-го по 8-е место, получат корочку КМС.

Где посмотреть матчи?

Сквош-клуб Москва приглашает всех желающих посмотреть на баталии, познакомиться со спортсменами и попробовать свои силы в сквоше и бадминтоне. 22-го января игры стартуют в 19:00. В субботу и воскресенье — в 11:00.