«Гонка Героев»: 5 самых крутых препятствий по версии Ксении Шойгу

«Гонка героев» — настоящее испытание для любого, кто отважился проверить себя на прочность. Прошедшие зимние соревнования оставили самые яркие впечатления от покорения вершин в Митино. Участникам, как всегда, нужно было преодолеть препятствия разной степени сложности, взобраться на Эльбрус и доказать себе, что они действительно могут. Вдохновитель проекта Ксения Шойгу поделилась с нами своим личным рейтингом испытаний на трассе.

Фото: из архивов «Гонки героев»

Пирамиды с зацепами

На мой взгляд, одно из самых интересных препятствий на гонке. Это испытание, которое хорошо знают некоторые из наших участников в разных городах России. Пирамида с зацепами похожа на два забора, расположенных под углом друг к другу. Сверху на них есть зацепы для рук, и их достаточно много. В то же время выступов для ног значительно меньше. Поэтому основная задача участника — распределить силу на руки таким образом, чтобы можно было дойти до конца, а также использовать инерцию своего тела, чтобы добраться ногой до следующей опоры.

Такой вид конструкции позволяет, во-первых, развивать свою силу, а во-вторых, работать на координацию и слаженность действий всего организма. Есть также достаточно увлекательные формы прохождения этого препятствия для девушек — это когда их, все-таки, поддерживают молодые люди, чтобы они не сорвались вниз.

Длина: 9м

Ширина: 3 м

Высота: 2,6 м

Фото: из архивов «Гонки героев»

Гимнастические брусья

Сами они очень необычные, потому что имеют особенную форму. Первая часть препятствия — это брусья под названием «Волна». Вторая — ломанные линии, похожие на газовые трубы.

Сама я справилась только с половиной этого испытания. Потом я поскользнулась, потому что брусья бывают довольно скользкими, если мокрые. А дальше уже изображала человека, который прыгает и пытается сохранить баланс.

Длина: 11 м

Ширина: 4 м

Высота: 2 м

Фото: из архивов «Гонки героев»

Куб с сеткой

Это эпичное препятствие девятиметровой высоты. Как говорят в нашем техническом департаменте, это скорее призма, нежели куб, но для простоты мы называем его так. Он строится из металлических ферм, которые используют для сцены и строительства любых нестандартных конструкций. За счет того, что грани закреплены с одной и другой стороны, куб сохраняет равновесие на одном из ребер. Он обтянут сеткой, так что основная задача — преодолеть его под разными углами, в том числе при отрицательном наклоне. Забираться вверх, на самом деле, достаточно страшно. Особенно дух захватывает на вершине. Потом начинаешь спускаться, и, преодолев это препятствие, получаешь огромное количество эмоций. Лично у меня впечатлений был вагон и маленькая тележка.

Длина: 19,5 м

Высота: 7 м

Ширина: 10,5 м

Фото: из архивов «Гонки героев»

Рукоход «Качели»

Это самое любимое препятствие наших дорогих спортсменов, потому что «Качели» — один из самых простых рукоходов, которые я видела в природе. Он состоит из поочередно расположенных прямых раскачивающихся балок. Соответственно, основная задача спортсмена сводится к использованию инерции тела и маха рукой, чтобы, раскачиваясь, цепляться за следующую балку. Со стороны напоминает обезьянку, хватающуюся за лианы в джунглях. В финале этого испытания есть канат, по которому нужно спуститься вниз. На мой взгляд, это препятствие очень интересное и веселое. Я сама его проходила. Когда наши техники собрали «Качели», мы очень долго их тестировали. Сейчас оно используется даже в некоторых залах на тренировках.

Высота: 3,6 м

Ширина: 9 м

Длина 10,5 м

Фото: из архивов «Гонки героев»

Рукоход «Бочки-колеса»

Это препятствие все знают по чемпионату (форма соревнований, подразумевающая возможность участия в Суперфинале «Гонки героев» и отбор на международные соревнования). В этом году «бочки» будут и на любительской трассе. Поэтому я думаю, что большое количество участников, которые только начинают свой путь в гонке, получат массу удовольствия, познакомившись с этим препятствием. «Бочки-колеса» — это рукоход, представляющий собой две планки, на которых сверху расположен цилиндр с металлическими ребрами. Хватаясь поочерёдно за них, двигаешь цилиндр по направляющим, таким образом продвигаясь вперед. Это действительно увлекательное испытание, требующее выносливости.

Высота: 3,2 м

Длина: 8 м

Ширина: 8,4 м