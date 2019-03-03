Гонка за коэффициентом: рекорд Гиннесса, вещий сон и магия Вуду

Любой поисковик по запросу «ставки» выдаст вам не только сайты букмекерских контор, но и огромное количество всевозможных прогнозов, стратегий, «специалистов по договорным матчам». Но как оказалось, совсем необязательно всем этим пользоваться, чтобы выиграть по-крупному. Мы собрали для вас истории людей, которые зарабатывали рекордные суммы, благодаря ставкам.

Рекорд Гиннесса

Ставка с самым большим коэффициентом в истории была сделана в Англии в 1929 году. Кэтрин Ансворт поставила на результаты всех заездов. Соотношение было 1:3410, шансы на победу были минимальными. Но она не ошиблась ни в одном из своих предположений. Но судя потому что сумма, которой она рискнула, была всего 10 пенсов, стратегиями ставок она не пользовалась.

Звучит красиво

Вполне возможно, героиня предыдущей истории пользовалась тем же методом, что и её соотечественница. На этот раз речь пойдёт о нашей современнице. 59-летняя жительница города Шеппи решила поставить на победу 12 клубов. Она не интересовалась футболом, поэтому победителя выбирала в зависимости от того, чьё название ей нравилось больше. В итоге из 12 клубов 11 не были фаворитами. Её выигрыш составил 574 тыс. фунтов, при этом купон, который принёс ей выигрыш, стоил в 574 тысячи раз меньше.

Он из будущего

Чем руководствовался герой этой истории, сказать сложно, но он ставил на отборочные игры к чемпионату мира-2010. 14 матчей, в каждом из них болельщик указал не только победителя, но и точный счёт, коэффициент получился невообразимым: 209 856. Но ещё более невообразимо то, что он ни разу не ошибся! Все указанные им результаты были верными, в том числе поражение Португалии в матче с Данией. Похоже, в этот раз Марти Макфлай всё-таки воспользовался альманахом.

Фото: istockphoto.com

Эффект дежавю

Многие люди считают, что каждый приснившийся сон что-то значит, поэтому ищут толкование каждого символа в специальных книгах. Адриан Хейворд, видимо, считает, что сны надо воспринимать буквально. Поэтому если тебе снится, что игрок твоей команды забивает с центра поля, беги в букмекерскую контору. Именно так он и сделал, а ждать пришлось до января. В то время Хаби Алонсо был игроком «Ливерпуля», и в матче Кубка Англии против «Лутон Тауна» осчастливил Адриана больше всех на свете, превратив его 200 фунтов в 25 тыс.

Самый преданный болельщик

Чтобы сделать ставку на победу сборной своей страны в каком-либо турнире, надо очень сильно её любить и верить в неё, особенно если живёшь в Греции. В 2004 году весь мир узнал, что как минимум один такой болельщик среди греков есть. Коэффициент на их победу на Евро перед четвертьфинальными матчами был 50, но это не остановило фаната. Он поставил четыре тысячи фунтов. Перед полуфиналом и финалом, когда коэффициент снизился до 10, он сделал ещё несколько ставок на общую сумму больше 20 тыс. После победы в финале греки по всему мира плакали от счастья, а один из них ещё и стал на 332 тыс. фунтов богаче.

Магия Вуду

Чтобы поймать огромный коэффициент, вовсе необязательно ставить на несколько матчей. Эта история произошла в 2010 году, в первом матче Кубка Африки хозяева турнира – сборная Анголы выигрывала у Мали со счётом 4:0 на 74-й минуте. В этот момент некоторые жители Германии, Молдавии, Кипра и ряда других стран поставили на исход, при котором Мали не проиграет, коэффициент составил 1:1000. Несмотря на то что несколько человек примерно в это же время поставили довольно солидные суммы на победу Мали, в отношении матча было проведено разбирательство. Комиссия провела расследование, в ходе которого постановила, что матч был честным. Правды, скорее всего, уже не узнать, но пересмотреть этот матч всегда приятно, а тем, кто сумел на нём хорошо заработать, – приятно вдвойне.