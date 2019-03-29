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Командорские острова фото. Фотовыставка — экспедиции Кирилла Умрихина

Майя Ямайская
Фото: Кирилл Умрихин
В объективе: Командорские острова. На краю Земли
Авторский проект фотографа Кирилла Умрихина: экстремальный спорт, локальные особенности и нетронутая природа.
Lifestyle / Город

Люди издавна любили путешествовать и находить самые далёкие земли. Командорские острова — это одна из самых удалённых от столицы территорий нашей страны. Около 7 тыс. километров отделяют столицу и село Никольское Алеутского района Камчатского края — единственный населённый пункт Командор.

В 2018 году фотограф Кирилл Умрихин выиграл международный грант на организацию экспедиции в это суровое и удивительное место.

Фото: Кирилл Умрихин

Кирилл добрался до Камчатки и далее на яхте в открытый океан на поиски островов с невероятной природой и историей. Но у команды была ещё одна цель — найти волны и ветер, пригодные для катания на сёрфе или кайте.

Фото: Кирилл Умрихин

Кирилл Умрихин: “Это было сложное и опасное приключение. Как раз из тех, где ты не можешь полностью всё продумать и организовать, а главная цель — вернутся живым обратно на землю. Ты и твоя яхта находятся полностью во власти природы в одном из самых опасных и сложных для мореплавания регионов в мире, впереди 400 км открытого океана и глубина более 5000 метров, но эти места настолько уникальны и интересны, что повернуть назад было невозможно”.

Фото: Кирилл Умрихин
Где посмотреть? До 3 апреля любой желающий сможет абсолютно бесплатно посмотреть выставку работ Кирилла Умрихина «Командорские острова. На краю Земли». Работы размещены в парке искусств «Музеон».
Фото: Кирилл Умрихин
Фото: Кирилл Умрихин
Фото: Кирилл Умрихин
Фото: Кирилл Умрихин

Больше фото можно найти в личном аккаунте фотографа в «Инстаграме»: @kirillumrikhin.

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