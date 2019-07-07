Питомцы спортсменов: о ком заботятся Роналду, Овечкин и Тайсон

Мы собрали самые милые фото спортсменов с домашними животными. Не только кошки и собаки.

Собаки, кошки, грызуны, попугаи и более экзотичные виды животных, вроде игуан, давно вошли в привычный ритм жизни человека. Спортсменам тоже не чужды «братья меньшие». Некоторые из них даже очень похожи на своих хозяев. Мы собрали для вас подборку самых забавных питомцев.

Этот футболист всегда славился любовью к собакам. Ещё бы, он — хозяин очаровательного лабрадора по кличке Мароска. Ещё Роналду регулярно жертвует деньги на благотворительность в собачьи приюты.

У легендарного футболиста ростом 169 см в 2016 году появился щенок мастиффа по кличке Халк. Имя питомцу Месси подобрал не случайно, ведь уже через пару месяцев щенок вымахал и стал больше своего хозяина. Но, судя по снимкам в социальных сетях, это не мешает семейству Месси весело проводить время с собакой. Мастифф очень дружелюбен, под стать своему хозяину.

Анна Курникова

Теннисистка с мировым именем, несмотря на всю свою женственность, имеет стальной характер. А в подтверждении этому – любовь к большим собакам.

Российский хоккеист, звезда НХЛ Александр Овечкин — очень брутальный спортсмен. Питомца он выбирал под стать — чёрный лабрадор.

Ярослав Ракицкий

Не знаем, откуда у футболистов такая любовь к собакам, но у игрока «Зенита» тоже есть свой пёс. Правда, милым пушистиком его назвать сложно, ведь это аляскинский маламут.

Майк Тайсон

Боксёр, который в молодости был известен своей жестокостью, даже пытался разводить бенгальских тигров. Однако по закону штата это было запрещено. Поэтому Тайсон перешёл на питбулей.

А ещё легендарный боксёр утверждает, что его очень успокаивает воркование голубей.

Марио Балотелли

Этот итальянский футболист всегда славился эпатажностью. Но случай 2013 года до сих пор на слуху у многих фанатов. Балотелли завёл себе домашнюю свинку! Сначала хотел назвать её в честь себя, а потом выяснил, что это девочка, и дал кличку «Супер».

Алексей Швед

Известный баскетболист во многих интервью признавался, что он кошатник с огромным стажем, любит этих пушистиков с самого детства. Однако не так давно Швед завёл собаку. Габаритами она не отличается. Такой диссонанс с ростом хозяина очень комичен.

Микки Мур

Легенда американского баскетбола тоже увлекается разведением животных с детства. Но его выбор очень экстравагантен – это рептилии, змеи. К слову, в команде у него даже было прозвище Змей. А ещё Мур питает особую страсть к аллигаторам.

Российский футболист в своём «инстаграме» недавно выложил очень милый пост с ёжиком.