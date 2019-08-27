10 неловких вопросов о стритболе и ответов на них

В июле в Ростове-на-Дону проходил национальный этап мирового стритбольного турнира 3 на 3 Red Bull Reign. В нём команды из десяти городов боролись за право представлять страну на финале в Торонто 31 августа.
Победу среди мужчин одержала команда из Сочи. Лучшими баскетболистками стали девушки из московской команды “Матрёшки”, которые победили в финале казанскую “Таттелеком” – 9:8.
Мы задали девчонкам 10 глупых вопросов про их любимый спорт.
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