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Всё, что нужно знать о стритболе. Red Bull Reign 2019.

Валерия Баринова
10 неловких вопросов о стритболе и ответов на них
Всё, что вы хотели знать, но стеснялись спросить. Девчонки из команды «Матрёшки» отвечают «Чемпионату».
Lifestyle 0

В июле в Ростове-на-Дону проходил национальный этап мирового стритбольного турнира 3 на 3 Red Bull Reign. В нём команды из десяти городов боролись за право представлять страну на финале в Торонто 31 августа.

Победу среди мужчин одержала команда из Сочи. Лучшими баскетболистками стали девушки из московской команды “Матрёшки”, которые победили в финале казанскую “Таттелеком” – 9:8.

Мы задали девчонкам 10 глупых вопросов про их любимый спорт.

1.05 — О том, почему непросто быть девочкой в баскетболе.

1.11 — Как стритболисты относятся к хип-хопу?

1.48 — О маленьких парнях на площадке.

02.01 — Про отношения с парнями.

02.09 — О женских кумирах в стритболе.

02.30 — Как играть, чтобы понравилось родителям?

03.10 — Планы на финал в Торонто.

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